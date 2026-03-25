Los usuarios del Metropolitano y de los Corredores Complementarios —Azul, Rojo y Morado— ahora pueden recargar su Lima Pass de manera más ágil gracias a la incorporación de Yape como método de pago digital. Esto elimina la necesidad de llevar efectivo o hacer largas filas en ventanilla, permitiendo que la recarga se realice de forma segura y directamente desde el celular. El saldo se puede añadir cualquier día de la semana utilizando la opción “Yapear Servicios” dentro de la aplicación, lo que facilita mantener activa la tarjeta sin inconvenientes. Esta alternativa optimiza el tiempo de los usuarios y simplifica la gestión del transporte diario. Si formas parte de los peruanos que utilizan estos servicios para ir al trabajo, estudiar o trasladarse en su rutina diaria, a continuación te explicamos paso a paso cómo recargar tu Lima Pass y otros detalles importantes que debes conocer para evitar errores y ahorrar tiempo en el proceso.

¡Olvídate de las filas! Recarga AQUÍ tu tarjeta del Corredor o Metropolitano usando Yape

-La recarga toma 15 minutos en procesarse.

Monto mínimo de recarga: S/ 10

-Puedes recargar tarjetas de terceras personas.

-Si haces otra recarga en la misma semana, primero será necesario activar la anterior.

-Si después de 7 días, vuelves a recargar y aún no activaste la recarga anterior, no te preocupes. Al hacer la activación, verás el saldo acumulado.

Solo debes seguir estos pasos:

-Desde tu app de Yape, ingresa a “Yapear Servicios”.

-Escribe “Metropolitano y Corredores” en el buscador.

-Ingresa los 10 dígitos de la tarjeta a recargar. ¡Puede ser tuya o la de otra persona!

-Recarga desde S/ 10, yapea ¡y listo!

-Después de 15 minutos, no olvides activar el saldo de tu tarjeta.

¿Dónde puedo ver las Yape Promos que he comprado? Sigue estos pasos

Por el momento, solo podrás ver las Yape Promos del tipo “Compra ahora” en tu app.

Recuerda que las Yape Promos del tipo “Compra ahora” son aquellas que se pagan en el mismo Yape y se ven así:

Para verlas, ingresa a la sección de “Promos” y, en la parte de arriba, toca en la pestaña que dice “Mis compras“.

Las promos “Compra en línea” y “Compra en local” no se verán reflejadas.

En esta sección, podrás encontrar:

Detalle de la promo

Pasos para el canje

Código de la promo

Fecha de vencimiento

Términos y Condiciones

Así puedes pagar tus servicios en Yape

Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite -la empresa.