Por Redacción EC

Los usuarios del Metropolitano y de los Corredores Complementarios —Azul, Rojo y Morado— ahora pueden recargar su Lima Pass de manera más ágil gracias a la incorporación de Yape como método de pago digital. Esto elimina la necesidad de llevar efectivo o hacer largas filas en ventanilla, permitiendo que la recarga se realice de forma segura y directamente desde el celular. El saldo se puede añadir cualquier día de la semana utilizando la opción “Yapear Servicios” dentro de la aplicación, lo que facilita mantener activa la tarjeta sin inconvenientes. Esta alternativa optimiza el tiempo de los usuarios y simplifica la gestión del transporte diario. Si formas parte de los peruanos que utilizan estos servicios para ir al trabajo, estudiar o trasladarse en su rutina diaria, a continuación te explicamos paso a paso cómo recargar tu Lima Pass y otros detalles importantes que debes conocer para evitar errores y ahorrar tiempo en el proceso.