A pocos días de iniciar marzo 2026, el Banco de la Nación ha presentado el esperado cronograma de pagos para los trabajadores del sector público y los jubilados que forman parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). De esta manera, ante la inquietud de este grupo de personas por conocer el orden de pago, la entidad financiera indicó que los pensionistas de la Ley 19990 serán los primeros en cobrar sus aportes, lo que dependerá de la letra inicial de su apellido paterno, mientras que los empleados estatales serán los siguientes. Así, esto representa una buena noticia para estos adultos mayores, quienes podrán cubrir sus necesidades básicas, como alimentos o medicinas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO COBRAN LOS JUBILADOS DE LA ONP EN MARZO 2026?

En la actualidad, son miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago correspondiente a marzo 2026. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán desembolsar su dinero en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, te presentamos las fechas establecidas para que los pensionistas se puedan acercar a cobrar:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | viernes 6 de marzo

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | lunes 9 de marzo

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | martes 10 de marzo

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | miércoles 11 de marzo

Pago a domicilio | del jueves 12 al sábado 21 de marzo

CALENDARIO DE PAGO PARA LOS PENSIONISTAS DEL DECRETO LEY 20530