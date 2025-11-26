La Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que 60 mil peruanos ya accedieron a una pensión proporcional, un beneficio incorporado en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que permite obtener una pensión y cobertura médica a partir de los 10 años de aportes.

Nora Torres, ejecutiva de Gestión de Afiliados, señaló que estas facilidades han ampliado el acceso a la protección social en el país. “Iniciativas como el préstamo previsional, la declaración jurada y las pensiones proporcionales han permitido que más peruanos accedan a una pensión y a atención médica de manera permanente”, destacó. “Al cierre de setiembre, la ONP ha otorgado 60 000 pensiones proporcionales”, añadió.

¿Quiénes pueden acceder a las pensiones proporcionales?

Los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que tengan 65 años o más y no hayan completado los 20 años de aportes pueden acceder a una pensión fija mensual según sus años de contribución:

Entre 10 y menos de 15 años: S/ 300 mensuales.

Entre 15 y menos de 20 años: S/ 400 mensuales.

A fin de que más peruanos puedan alcanzar una pensión, la ONP ofrece el préstamo previsional, que permite completar los aportes faltantes y devolverlos de manera flexible mediante descuentos en la pensión otorgada. Así el asegurado puede acceder al préstamo de:

Hasta 12 meses (1 año) de aportes para alcanzar pensión proporcional de entre 10 y menos de 15 años de contribuciones.

Hasta 24 meses (2 años) de aportes para alcanzar pensión proporcional de entre 15 y menos de 20 años de contribuciones.

Hasta 36 meses (3 años) de aportes para alcanzar pensión completa por 20 años de contribuciones.

La devolución del préstamo no supera el 20 % de la pensión proporcional ni el 30% de la pensión completa.

El beneficio económico que tienen los jubilados de la ONP en noviembre del 2025: solo deben cumplir este requisito | Foto: Andina

Cuando el afiliado no cuenta con toda la documentación de los empleadores donde trabajó, puede acreditar aportes mediante una declaración jurada, sustentada con medios probatorios del vínculo laboral, como fotochecks, boletas, constancias o similares, en adición a la información histórica que obra en los sistemas de la ONP.

Este mecanismo permite reconocer hasta 6 años de aportes, especialmente útil en casos donde la empresa ya no existe, facilitando el acceso a una pensión proporcional o una pensión mínima.

¿Cómo solicitar estos beneficios?

Los afiliados pueden realizar sus trámites de forma virtual en onpvirtual.pe o acudir a los centros de atención presencial de la ONP en todo el país.