La Oficina de Normalización Previsional (ONP) contempla entre sus modalidades la pensión de ascendencia, un beneficio económico destinado a los familiares directos del asegurado fallecido. De hecho, durante septiembre 2025, aproximadamente 2 033 personas recibirán este tipo de jubilación de por vida y con acceso a atención médica. Sin embargo, entre quienes no tuvieron hijos y permanecieron solteros surge la interrogante sobre el destino de su dinero. Ante ello, dicha entidad dispuso los pasos para acceder a esta pensión si el afiliado soltero y sin hijos fallece. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES RECIBEN UNA PENSIÓN SI EL AFILIADO SOLTERO Y SIN HIJOS FALLECE?

Por lo general, si un asegurado del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) fallece, sus familiares pueden acceder a la pensión de orfandad o viudez. Aunque, en el caso de que el afiliado no haya tenido hijos y fuese soltero, según la normativa, permite que sus padres gestionen la denominada pensión de ascendencia. “Cuando ocurre el fallecimiento de un afiliado del Sistema Nacional de Pensiones, sus aportes permiten que su familia pueda acceder a la pensión de orfandad o viudez”, detalla.

Sin embargo, para gozar de este beneficio, se debe cumplir con una serie de requisitos indispensables. Entre ellos, el padre debe tener al menos 60 años y la madre 55. Si no se cumple con la edad mínima, podrán solicitarla únicamente si presentan una condición de invalidez, la cual debe estar acreditada con un certificado médico emitido por una comisión médica. Además, deben haber dependido económicamente del afiliado al SNP y no tener ingresos superiores al monto de la pensión que les correspondería.

¿CÓMO SOLICITAR LA PENSIÓN DE ASCENDENCIA DE LA ONP?

Aquellos personas que deseen acceder a la pensión de ascendencia, deben saber que el trámite se realiza de manera virtual, es decir, a través de una videollamada. Para ello, se debe ingresar a la plataforma oficial de la ONP (LINK) en la opción ‘Soy Familiar’. Luego, dar clic en Pensión para madre o padre (ENLACE). Asimismo, también existe la opción de realizar el trámite presencialmente, por lo que deberás acercarte a una de las sedes más cercana a su domicilio.

Entre los beneficios que obtendrán los pensionados, conforme indica la Ley n.º 32123, será de S/ 400. Además, entre los servicios disponibles figura la Ficha del Asegurado, una herramienta digital que permite consultar constancias de pago, revisar solicitudes presentadas ante la ONP, actualizar datos de contacto y acceder a otras facilidades.