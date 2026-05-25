El Banco de la Nación publicó el cronograma oficial de pagos correspondiente a junio de 2026 para los trabajadores del sector público y los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que reciben sus depósitos. Ante ello, las autoridades recomendaron a los beneficiarios verificar con anticipación las fechas establecidas para evitar la congestión en las agencias y contribuir a una atención más eficiente en todo el país. Según lo programado, los depósitos se realizarán de manera escalonada de acuerdo con la inicial del apellido paterno de cada beneficiario. Esta medida busca mantener un mejor orden en la entrega de remuneraciones y pensiones, además de agilizar el proceso de cobro y reducir posibles aglomeraciones. Cabe recordar que el Estado brinda apoyo principalmente a través del sistema público de pensiones, cuyo objetivo es otorgar protección económica a los trabajadores.

¿Cuáles son las fechas exactas que recibirán sus pagos según el cronograma que el Banco de la Nación ha dispuesto?

Los jubilados y pensionistas de la ONP iniciarán el cobro de sus pensiones correspondientes a junio de 2026 desde el viernes 5 de junio, según el cronograma oficial establecido por las autoridades. Asimismo, los depósitos se realizarán de manera progresiva y estarán organizados de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, con la finalidad de evitar aglomeraciones y agilizar la atención en las entidades bancarias. Por otro lado, los trabajadores del sector público comenzarán a recibir el pago de sus remuneraciones correspondientes a junio de 2026 desde el miércoles 17 de junio, según el cronograma oficial del Banco de la Nación. Asimismo, el proceso se llevará a cabo de manera progresiva y por sectores, con el objetivo de mantener un orden en los desembolsos y agilizar la atención a los beneficiarios.

Conoce los cronogramas de pagos del sector público para tomar las precauciones y evitar las aglomeraciones

Los trabajadores del sector público empezarán a recibir sus pagos de junio de 2026 desde el miércoles 17, según el cronograma del Banco de la Nación. Los desembolsos se realizarán de forma progresiva y por sectores como se muestra a continuación:

Miércoles 17 de junio: Educación (incluyendo universidades), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego y Energía y Minas.

Educación (incluyendo universidades), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego y Energía y Minas. Jueves 18 de junio: Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda y Relaciones Exteriores.

Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda y Relaciones Exteriores. Viernes 19 de junio: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Miércoles 22 de junio: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Conoce el cronograma de pago a todos los pensionistas de la Ley N° 19990 y de la Ley N° 20530

El depósito para los pensionistas la Ley N° 19990 se realiza según la primera letra del apellido paterno. Se harán en sus respectivas cuentas bancarias:

A - C: Viernes 5 de junio

D - L: Lunes 8 de junio

M - Q: Martes 9 de junio

R - Z: Miércoles 10 de junio

Por otro lado, para los pensionistas la Ley N° 20530 serán:

Jueves 11 de junio: Educación (incluyendo universidades), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego y Energía y Minas.

Educación (incluyendo universidades), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego y Energía y Minas. Viernes 12 de junio: Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda y Relaciones Exteriores.

Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda y Relaciones Exteriores. Lunes 15 de junio: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Martes 16 de junio: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

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