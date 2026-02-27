ONP recuerda a sus afiliados que aportar de manera continua también garantiza protección para sus hijos

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) recordó a los 4 531 492 afiliados del Sistema Nacional de Pensiones que sus aportes mensuales protegen a sus hijos menores de edad, hijos con discapacidad para el trabajo e hijos mayores de edad que realicen estudios de forma continua.

Con el aporte mínimo de S/ 147 al mes, el afiliado está asegurando un ingreso económico a sus hijos menores de edad e hijos con discapacidad para el trabajo (con esta condición antes de la mayoría de edad); además esto les permite tener acceso a atención médica, incluso de enfermedades complejas, congénitas o preexistentes.

Para prorrogar este beneficio, los hijos al cumplir 18 años requieren acreditar estudios con copia simple de la constancia de ingreso, matrícula, reporte de notas o certificado de estudios. Pueden ser de primaria, secundaria, instituto técnico o universidad. Esto debe ser revalidado cada ciclo de estudios.

¿Qué sucede con los hijos fuera del matrimonio?

En caso el afiliado tenga hijos dentro y fuera del matrimonio, el 50 % del monto de la pensión que le hubiese correspondido al llegar a la edad de jubilación, se reparte equitativamente entre todos los hijos reconocidos por el asegurado. La pensión mínima a repartir entre los beneficiarios es de S/ 400.

La importancia de mantener aportes

La ONP señaló que los afiliados que se encuentren aportando no requieren de un número mínimo de años de aportes al momento del fallecimiento, para garantizar una pensión a sus hijos.

A fin de hacer más fácil el aporte, se ha implementado canales virtuales de pago disponibles las 24 horas del día: las plataformas digitales de Interbank (Banca por Internet, Interbank APP e Interbank Negocios).

Además, están los canales de pago presencial, como agentes Interbank (código de servicio 0600203) y ventanillas del Banco de la Nación. Los pagos realizados por estos canales no tienen costo por comisión.