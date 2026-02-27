ONP recuerda a sus afiliados que aportar de manera continua también garantiza protección para sus hijos

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) recordó a los 4 531 492 afiliados del Sistema Nacional de Pensiones que sus aportes mensuales protegen a sus hijos menores de edad, hijos con discapacidad para el trabajo e hijos mayores de edad que realicen estudios de forma continua.
Con el aporte mínimo de S/ 147 al mes, el afiliado está asegurando un ingreso económico a sus hijos menores de edad e hijos con discapacidad para el trabajo (con esta condición antes de la mayoría de edad); además esto les permite tener acceso a atención médica, incluso de enfermedades complejas, congénitas o preexistentes.
Para prorrogar este beneficio, los hijos al cumplir 18 años requieren acreditar estudios con copia simple de la constancia de ingreso, matrícula, reporte de notas o certificado de estudios. Pueden ser de primaria, secundaria, instituto técnico o universidad. Esto debe ser revalidado cada ciclo de estudios.
En caso el afiliado tenga hijos dentro y fuera del matrimonio, el 50 % del monto de la pensión que le hubiese correspondido al llegar a la edad de jubilación, se reparte equitativamente entre todos los hijos reconocidos por el asegurado. La pensión mínima a repartir entre los beneficiarios es de S/ 400.
La ONP señaló que los afiliados que se encuentren aportando no requieren de un número mínimo de años de aportes al momento del fallecimiento, para garantizar una pensión a sus hijos.
A fin de hacer más fácil el aporte, se ha implementado canales virtuales de pago disponibles las 24 horas del día: las plataformas digitales de Interbank (Banca por Internet, Interbank APP e Interbank Negocios).
Además, están los canales de pago presencial, como agentes Interbank (código de servicio 0600203) y ventanillas del Banco de la Nación. Los pagos realizados por estos canales no tienen costo por comisión.