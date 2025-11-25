En la actualidad, muchos jóvenes universitarios buscan una oportunidad laboral en el país que les ofrezca un buen ambiente de trabajo, la posibilidad de seguir una línea de carrera y, sobre todo, una remuneración adecuada que les permita salir adelante. Por ello, con el objetivo de brindar la oportunidad a los profesionales, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) ha lanzado una nueva convocatoria de trabajo bajo la modalidad de contrato CAS a nivel nacional, lo que permite que muchos peruanos tengan la oportunidad de pertenecer al sector público. Así, los interesados en postular deberán revisar detalladamente las bases del concurso y otros requerimientos hasta determinada fecha establecida por el organismo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.
¿QUÉ PUESTOS DE TRABAJO DISPONIBLES HAY EN LA SUNARP?
A través de sus plataformas oficiales, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) anunció nuevas ofertas de trabajo en diferentes regiones del país, como en Lima, Ucayali, Cusco, Ica, Chiclayo y Chota. En esta ocasión, la entidad pública ofrece diversas vacantes bajo la modalidad de contrato CAS destinados exclusivamente para egresados técnicos, bachilleres y titulados universitarios, quienes deberán revisar las bases oficiales. A continuación, Infobae compartió los puestos, sueldos y requisitos para cada región del país:
CAS n° 080 – Asistente de Tesorería (Lima)
- Vacantes: 1
- Requisito: Egresado técnico (3 o 4 años) en Contabilidad, Administración o Administración Bancaria
- Sueldo: S/ 3 700
- Lugar: Lima
- Cierre de postulación: 27 de noviembre de 2025
CAS n° 018 – Analista de Control de Producción (Piura)
- Vacantes: 1
- Requisito: Bachiller en Estadística, Ingeniería de Sistemas, Computación, Informática o afines
- Sueldo: S/ 2 700
- Lugar: Piura
- Cierre de postulación: 25 de noviembre de 2025
CAS n° 012 – Analista Registral (Ucayali)
- Vacantes: 1
- Requisito: Bachiller en Derecho
- Sueldo: S/ 3 000
- Lugar: Ucayali
- Cierre de postulación: 27 de noviembre de 2025
CAS n° 082 – Analista de Capacitación (Lima)
- Vacantes: 1
- Requisito: Título universitario en Psicología
- Sueldo: S/ 4 500
- Lugar: Lima
- Cierre de postulación: 1 de diciembre de 2025
CAS n° 081 – Digitador Jurídico (Lima)
- Vacantes: 1
- Requisito: Bachiller en Derecho
- Sueldo: S/ 2 500
- Lugar: Lima
- Cierre de postulación: 27 de noviembre de 2025
CAS n° 019 – Abogado Registral (Ica)
- Vacantes: 1
- Requisito: Título universitario en Derecho
- Sueldo: S/ 2 500
- Lugar: Ica
- Cierre de postulación: 26 de noviembre de 2025
CAS n° 016 – Analista Registral (Chota)
- Vacantes: 1
- Requisito: Bachiller o título en Derecho
- Sueldo: S/ 3 200
- Lugar: Cajamarca
- Cierre de postulación: 1 de diciembre de 2025
CAS n° 034 – Analista de Tesorería (Cusco)
- Vacantes: 1
- Requisito: Título en Contabilidad, Administración, Economía o afines
- Sueldo: S/ 3 000
- Lugar: Cusco
- Cierre de postulación: 1 de diciembre de 2025
CAS n° 016 – Analista de Desarrollo Organizacional (suplencia – Chiclayo)
- Vacantes: 1
- Requisito: Título en Ingeniería Industrial, Psicología, Administración, Relaciones Industriales o afines
- Sueldo: S/ 3 500
- Lugar: Lambayeque
- Cierre de postulación: 1 de diciembre de 2025
CAS n° 034 – Operador de Mesa de Partes (San Martín)
- Vacantes: 1
- Requisito: Egresados de Secretariado, Contabilidad, Administración, Informática, Derecho o carreras afines
- Sueldo: S/ 1 450
- Lugar: San Martín
- Cierre de postulación: 1 de diciembre de 2025
CAS n° 016 – Certificador de Publicidad (Chachapoyas)
- Vacantes: 1
- Requisito: Título en Derecho
- Sueldo: S/ 3 500
- Lugar: Amazonas
- Cierre de postulación: 1 de diciembre de 2025
¿CÓMO POSTULAR A LAS OFERTAS LABORALES DE SUNARP?
Esta nueva convocatoria de trabajo de Sunarp representa una gran oportunidad para miles de profesionales, quienes buscan una excelente oportunidad para salir adelante. Por ello, aquellos interesados en postular al organismo público deberán revisar cuidadosamente las bases oficiales de la postulación interesada. Luego, deberán llenar el Anexo de Inscripción en PDF, foliado y firmado. Es importante mencionar que la información de cada puesto se encontrará en el enlace individual correspondiente.