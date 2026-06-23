Los conductores y propietarios de unidades de transporte formal de Lima y Callao tienen una nueva oportunidad para reducir el dinero que deben pagar por multas administrativas. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) mantiene vigente un programa especial que ofrece descuentos de hasta el 95% para quienes regularicen sus sanciones dentro de un plazo establecido. El beneficio puede ser solicitado por distintos operadores del transporte formal que cumplan con los requisitos exigidos. Esta medida busca que más transportistas puedan ponerse al día con sus obligaciones, dejar atrás procesos administrativos pendientes y continuar trabajando con una situación más ordenada. Conoce quiénes pueden acceder, cuáles son las condiciones y qué pasos debes seguir para obtener este importante descuento.

¿EN QUÉ CONSISTE EL BENEFICIO QUE OFRECE LA ATU?

Este alivio económico se materializa a través del Programa de Regularización de Sanciones (PRS), una iniciativa diseñada para que los operadores de transporte formal pongan en orden sus expedientes, eliminando las deudas pendientes por sanciones administrativas. Mediante este esquema, la entidad busca facilitar la gestión financiera del sector, permitiendo que los transportistas cierren procedimientos sancionadores en curso, resoluciones firmes o incluso aquellos expedientes que ya se encuentran bajo ejecución coactiva o en instancias judiciales, brindando mayor estabilidad para continuar operando en el mercado.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN?

Este alivio económico está disponible para diversos actores del transporte autorizado que cuenten con un título habilitante vigente al momento de la infracción, tales como:

Empresas dedicadas al transporte público urbano y servicios convencionales.

Conductores de taxis, ya sean independientes o ejecutivos.

Operadores de servicios especializados, incluyendo el transporte de personal, turístico y estudiantil.

Es fundamental tener presente que el beneficio solo aplica para faltas cometidas cuando el vehículo contaba con su autorización correspondiente; por lo tanto, cualquier multa derivada de actividades informales queda automáticamente excluida, según informa La República.

¿DE CUÁNTO SON LOS DESCUENTOS Y QUÉ BENEFICIOS ADICIONALES OFRECE?

Las rebajas dependen del tipo de infracción registrada. Los descuentos establecidos son los siguientes:

Hasta 95% para infracciones leves.

Hasta 92% para infracciones graves.

Hasta 90% para infracciones muy graves.

Cabe destacar que, en ciertos casos, este beneficio abarca también una disminución en los gastos derivados de las cobranzas coactivas. Al optar por este programa, los transportistas no solo logran un ahorro considerable, sino que se liberan de deudas y previenen el embargo de sus bienes mediante medidas cautelares, logrando así operar con total tranquilidad.

¿CÓMO SE SOLICITA EL DESCUENTO EN LAS MULTAS?

El procedimiento se gestiona de manera personal y sin necesidad de tramitadores, siguiendo estas indicaciones:

Ingresa a la plataforma digital autorizada (pasarela.atu.gob.pe) para revisar tus sanciones y seleccionar las que deseas regularizar. Realiza el pago correspondiente a través de la misma web o acudiendo a las ventanillas y el aplicativo móvil del banco Scotiabank (usando el código 123). Descarga el Formulario PRS, complétalo y preséntalo junto con tu comprobante de pago para iniciar el trámite. Una vez ingresada la solicitud, el personal de la ATU revisará tu expediente y te dará una respuesta oficial en un tiempo máximo de 72 horas.

Si prefieres una atención personalizada, puedes acudir a las oficinas de la entidad situadas en los distritos de Ate, Callao y Miraflores.

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