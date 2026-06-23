Oportunidad única en el transporte: ATU descuenta hasta el 95% en multas y así puedes acceder al beneficio | Foto: Andina
Oportunidad única en el transporte: ATU descuenta hasta el 95% en multas y así puedes acceder al beneficio | Foto: Andina
Por Redacción EC

Los conductores y propietarios de unidades de transporte formal de Lima y Callao tienen una nueva oportunidad para reducir el dinero que deben pagar por multas administrativas. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) mantiene vigente un programa especial que ofrece descuentos de hasta el 95% para quienes regularicen sus sanciones dentro de un plazo establecido. El beneficio puede ser solicitado por distintos operadores del transporte formal que cumplan con los requisitos exigidos. Esta medida busca que más transportistas puedan ponerse al día con sus obligaciones, dejar atrás procesos administrativos pendientes y continuar trabajando con una situación más ordenada. Conoce quiénes pueden acceder, cuáles son las condiciones y qué pasos debes seguir para obtener este importante descuento.

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