En el Perú, el uso de herramientas digitales para realizar pagos y transferencias se ha incrementado de manera sostenida en los últimos años, impulsado por el acceso masivo a teléfonos inteligentes y servicios financieros móviles. Cada vez más ciudadanos prefieren resolver sus operaciones económicas desde aplicaciones, dejando atrás métodos tradicionales como el efectivo o las largas colas en agencias bancarias. En ese contexto, la plataforma Yape se ha consolidado como una de las opciones más utilizadas dentro del ecosistema de pagos por internet del país. Lo que comenzó como un sistema sencillo para enviar dinero entre contactos se ha transformado en una herramienta mucho más completa. Actualmente, la app permite a los usuarios realizar diversas gestiones financieras desde la comodidad de su celular, incluyendo el pago de servicios básicos como electricidad, agua o telefonía. A continuación, te contamos cómo realizar esta gestión.

¡Paga tus servicios en segundos! Así puedes hacerlo con Yape sin complicarte

Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

-Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite la empresa.

Así puedes obtener tu constancia de servicio

Al completar cada operación, la aplicación remite de forma automática un e-mail que certifica la cancelación efectuada. Ese comprobante también queda registrado en el historial interno de la plataforma, donde se visualiza junto al nombre de la compañía y la prestación abonada.

Si no lo encuentras en la bandeja de entrada, mantén la calma y revisa las secciones de correo no deseado o spam, ya que en ocasiones se filtra hacia esos espacios. Ten en cuenta, además, que la notificación puede demorarse algunos minutos en llegar, por lo que es recomendable esperar un breve lapso antes de volver a intentarlo.

¿Qué pasa si el pago no se concreta?

Si el pago no se concreta, lo primero es comprobar tu conexión a internet y confirmar que el código o número de recibo ingresado sea correcto. También conviene revisar que no haya pagos pendientes con la empresa proveedora. Ten en cuenta que algunas compañías limitan las transacciones hasta las 7:00 p.m., así que si intentas más tarde, lo mejor es reintentar al día siguiente.

Si la aplicación deja de responder, mantén la calma y espera unos minutos antes de intentarlo de nuevo. Es importante recordar que Yape limita las consultas a 10 por empresa cada 20 minutos; si excedes ese límite, tu cuenta se bloqueará automáticamente por 10 minutos antes de permitir nuevos intentos.