Por Redacción EC

En el Perú, el uso de herramientas digitales para realizar pagos y transferencias se ha incrementado de manera sostenida en los últimos años, impulsado por el acceso masivo a teléfonos inteligentes y servicios financieros móviles. Cada vez más ciudadanos prefieren resolver sus operaciones económicas desde aplicaciones, dejando atrás métodos tradicionales como el efectivo o las largas colas en agencias bancarias. En ese contexto, la plataforma Yape se ha consolidado como una de las opciones más utilizadas dentro del ecosistema de pagos por internet del país. Lo que comenzó como un sistema sencillo para enviar dinero entre contactos se ha transformado en una herramienta mucho más completa. Actualmente, la app permite a los usuarios realizar diversas gestiones financieras desde la comodidad de su celular, incluyendo el pago de servicios básicos como electricidad, agua o telefonía. A continuación, te contamos cómo realizar esta gestión.