En nuestro país, un número creciente de usuarios elige prescindir del efectivo, y Yape se posiciona como una de las opciones favoritas para efectuar pagos digitales. Además de permitir transferencias al instante, la app permite abonar facturas y otros compromisos desde el celular, evitando desplazamientos y gastos extra.

Paga tus servicios en segundos: usa ASÍ Yape y olvídate de las colas

Si aún no has probado esta función, no te preocupes: es fácil de usar, ágil y está disponible las 24 horas para quienes tengan Yape vinculada a una cuenta del BCP o a su DNI. Más abajo te explicamos cómo emplearla correctamente y qué detalles verificar para prevenir problemas.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite -la empresa.

Así puedes obtener tu constancia de servicio

Después de cada transacción, Yape envía automáticamente un correo electrónico con la confirmación del pago realizado. Esta constancia también se guarda en tu historial dentro de la app, donde aparecerá con el nombre de la empresa y del servicio pagado.

En caso de no encontrar el aviso en la bandeja de entrada, es recomendable verificar las secciones de correo no deseado o spam, ya que el mensaje podría haberse filtrado allí. Ten en cuenta también que la notificación puede demorar algunos minutos en llegar, por lo que lo mejor es esperar un breve lapso antes de volver a intentarlo.

Qué sucede si el pago no se ejecuta

Ante una transacción fallida, es recomendable verificar primero que la señal de datos esté funcionando correctamente y que la referencia ingresada coincida con la información del recibo. Asimismo, resulta útil confirmar que no existan deudas previas con la entidad correspondiente. Considera también que ciertas empresas solo habilitan operaciones hasta las 7:00 p.m.; si el intento se realiza fuera de ese horario, lo más adecuado será probar nuevamente al día siguiente.

Si la app se queda congelada o no responde, lo más recomendable es tomarse un momento y volver a intentarlo después. Ten presente que Yape restringe las consultas a un máximo de 10 por empresa cada 20 minutos; si superas ese límite, el sistema bloqueará tu cuenta temporalmente por 10 minutos antes de permitirte seguir usando el servicio.