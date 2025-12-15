Según el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las empresas bajo el régimen privado tienen como fecha límite depositar la segunda gratificación del año el 15 de diciembre a sus trabajadores. Este beneficio laboral de Navidad corresponde a un sueldo básico más la asignación familiar, siempre que aplique y una bonificación extraordinaria (EsSalud o EPS). Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) advirtió a los empleadores que los retrasos o incumplimientos en el pago de la ‘grati’ constituyen una infracción que puede derivar en multas o sanciones, cuyo monto dependerá del número de trabajadores afectados. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SUCEDE SI LAS EMPRESAS NO DEPOSITAN LA GRATIFICACIÓN HASTA EL 15 DE DICIEMBRE?

El segundo pago de la gratificación que deben efectuar las empresas tiene como plazo máximo el lunes 15 de diciembre de 2025. Ahora, en caso de que estas hayan incumplido la fecha establecida, los empleadores se exponen a sanciones económicas muy severas. Es así que, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) puso a disposición de los trabajadores una línea gratuita (0 800 16872) para que puedan realizar la denuncia respectiva. Tras ello, las MYPE podrían ser multadas con montos que oscilan entre S/ 2,227.50 y S/ 22,275, mientras que las empresas que no son MYPE podrían enfrentar multas que van de S/ 7,771.50 a S/ 139,742.

“El depósito se debe efectuar a más tardar el 15 de diciembre. Un retraso, incluso por un día, ya se considera una infracción grave que, según el tamaño de la empresa, puede acarrear multas de la Sunafil [Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral] que suman hasta 139,742 soles. El comprobante deberá desglosar claramente el monto de la gratificación y la bonificación extraordinaria, lo cual fomentará la confianza y reducirá las consultas internas”, indicó Jimmy Quispe Milachay, product manager del software de Gestión de Personas de Defontana. Cabe mencionar que a este beneficio laboral se le suma la bonificación extraordinaria del 9 % sobre el monto de la gratificación para los afiliados al Seguro Social de Salud (EsSalud) o el 6,75 % para los que están inscritos a una Entidad Prestadora de Salud.

¿CÓMO SACAR PROVECHO DEL DÓLAR A LA BAJA TRAS LA LLEGADA DE LA GRATIFICACIÓN?

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), el precio del dólar mantiene una tendencia a la baja luego de cinco años, llegando a S/ 3,37, lo cual representa una gran oportunidad para muchos peruanos que desean obtener este tipo de moneda a un buen cambio. Frente a esta situación, las empresas del sector privado tienen plazo para depositar la segunda gratificación del año hasta el lunes 15 de diciembre, caso contrario podrían recibir severas multas o sanciones por no cumplir el pago en la fecha establecida, según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

De esta manera, el gerente de Tesorería de Banco Pichincha, Roberto Meneses, explicó que, en un contexto como este, es recomendable que los millones de trabajadores en el país, de ser necesario, adelanten sus compras en dólares (pasajes, regalos, reservas, etc), cambien su moneda, ahorren en una cuenta bancaria o paguen sus deudas en esta divisa, debido a que resulta más beneficioso. “Este contexto abre oportunidades tácticas para pagar deudas en dólares, adelantar compras o convertir parte del ahorro a esta moneda”, indica Meneses para Infobae.

VIDEO RECOMENDADO