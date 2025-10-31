A inicios de año, el Congreso de la República aprobó, a través de la Ley n.º 32322, un nuevo retiro del 100 % del fondo de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el próximo 31 de diciembre del 2026. Esto permitirá que más de seis millones de trabajadores formales del país se vean beneficiados con esta medida, ya que tiene como objetivo brindar protección económica. Así, los beneficiarios podrán hacer uso de su dinero mediante algún banco o entidad financiera donde se tiene la cuenta, utilizando su aplicativo móvil o página web. De esta manera, a poco de iniciarse el pago de la CTS, muchos trabajadores se cuestionan cuáles son los requisitos para cobrar este derecho laboral. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO COBRARÁN LOS TRABAJADORES FORMALES LA CTS 2025?

La Compensación por Tiempo de Servicios es un derecho laboral que obtienen todos los trabajadores formales del país y que se entrega en dos ocasiones al año para que puedan utilizarla en caso de urgencias, imprevistos o simplemente como un ahorro. Con respecto al primer depósito, que se realiza en mayo, para el pago se hace un cálculo de los meses de noviembre a abril. Por su parte, para el segundo pago, que se realiza en noviembre, se toman en cuenta los meses de mayo a octubre, por lo que las empresas tendrán como plazo hasta 15 días de los mencionados meses para el depósito; en caso contrario, recibirían una fuerte sanción.

@sunafil_peru ⚠️ ¡Atención! ✅Si tu empleador se atrasó con el pago de la CTS, tendrá que pagar los intereses respectivos. 💸 👉💰 ♬ sonido original - Sunafil

Asimismo, el depósito de la CTS está dirigido a los trabajadores del régimen laboral general de la actividad privada, que trabajan como mínimo una jornada de cuatro horas todos los días. Aunque, en cuanto a los empleados que forman parte de regímenes especiales, como construcción civil, el régimen agrario, pesca, artistas y otros casos parecidos, están sujetos a regulaciones determinadas. Además, las trabajadoras del hogar, que han sido incluidos recientemente, se les deberá abonar la CTS en las mismas condiciones que el régimen laboral común.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO DEPOSITAR LA CTS?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), las sanciones para las empresas que no logren depositar la CTS a tiempo son:

Pequeñas empresas: las multas oscilan entre 0.45 y 4.50 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir, entre S/2,070 y S/20,700.

Empresas no Mype: las multas van desde 1.57 hasta 26.12 UIT, equivalentes a montos entre S/7,222 y S/120,152.

