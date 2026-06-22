La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio luz verde al desembolso del incentivo financiero destinado a los más de 270 mil peruanos que ejercieron el rol de miembros de mesa en el balotaje presidencial. El beneficio, que equivale al 3% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) según la Ley 32231, se distribuirá de forma progresiva según la alternativa de cobro que el ciudadano seleccionó previamente. ¿Cómo poder acceder a este desembolso desde hoy lunes 22 de junio? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

¿Dónde verificar el estado de la bonificación con tu DNI?

Para facilitar el rastreo del dinero, la autoridad electoral habilitó una plataforma digital donde cada usuario puede corroborar la condición de su abono. El proceso se realiza de manera 100% virtual ingresando al siguiente enlace oficial:

Plataforma de verificación: Gestión de Pago ONPE y validación de DNI

Si te topas con inconvenientes o tienes dudas específicas sobre el trámite, puedes comunicarte directamente mediante las siguientes vías de soporte institucional:

Centro de atención telefónica (Gratis): 0800-00513

0800-00513 Canal de soporte en WhatsApp: +51 995404991

+51 995404991 Buzón de consultas por correo: informes@onpe.gob.pe

Fechas clave del desembolso para transferencias y billeteras móviles

El calendario de depósitos establecido por el organismo electoral prioriza las transacciones virtuales antes de pasar a la fase presencial. Los plazos están organizados de la siguiente manera:

Transacciones electrónicas y Yape: Los movimientos bancarios hacia las cuentas afiliadas y la billetera móvil se procesarán entre el 22 y el 24 de junio . Esto abarca a clientes de Interbank, BCP, BBVA, Scotiabank y Banco de la Nación.

Los movimientos bancarios hacia las cuentas afiliadas y la billetera móvil se procesarán . Esto abarca a clientes de Interbank, BCP, BBVA, Scotiabank y Banco de la Nación. Retiros físicos en ventanilla: Quienes optaron por la vía tradicional de cobranza o requieran retirar el efectivo en persona, podrán acudir a las sucursales bancarias a partir del jueves 25 de junio.

Conceptos de depósito: Así figurará el dinero en tu aplicación bancaria

A menudo las transferencias institucionales no aparecen con el nombre explícito de la entidad. Para que no te confundas al revisar tu banca móvil, te compartimos los códigos de operación y textos informativos con los que se registrarán los S/ 165:

Banca BCP: Aparecerá bajo la referencia de “Movilidad” .

Aparecerá bajo la referencia de . Entidad BBVA: Se registrará como “A/TR Oficina Nacional de Proce” .

Se registrará como . Scotiabank: Lo visualizarás bajo el concepto “Tbk-pagos varios” .

Lo visualizarás bajo el concepto . Banco de la Nación: Se identificará como “Abono/Cargo por regularización” .

Se identificará como . Aplicativo Yape: Saldrá detallado a nombre de la “Oficina Nacional de Procesos Electorales”.

Cobro de contingencia: Solución para los elegidos en la fila y rechazos bancarios

Existe un protocolo de respaldo para aquellos ciudadanos que asumieron el cargo a última hora (tomados de la cola de votantes) o para quienes no llegaron a registrar sus datos bancarios a tiempo.

Si es tu caso, o si el sistema bancario rebota la transferencia digital hacia tu cuenta o Yape por algún error técnico, el dinero se derivará de forma automática al Banco de la Nación. Para reclamar los S/ 165 en esta situación, bastará con acudir a cualquier ventanilla de dicha entidad a partir del 25 de junio mostrando únicamente tu DNI en físico.

No te olvides revisar si ya te hicieron el depósito por haber cumplido con tu deber cívico.