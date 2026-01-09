El pago de las pensiones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya tiene fechas definidas para enero de 2026. Miles de jubilados afiliados a los distintos regímenes administrados por la ONP recibirán su abono a través del Banco de la Nación, bajo un esquema escalonado que busca facilitar el cobro y evitar la saturación de las agencias a nivel nacional.

El cronograma prioriza a los pensionistas del régimen 19990 y considera tanto el pago en ventanilla como el servicio de abono a domicilio, además de incluir una fecha única para otros regímenes previsionales. Descubre dónde, cuándo y cómo cobrar tu pensión de enero sin contratiempos y con mayor seguridad.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DE PAGO DE LA ONP EN ENERO DE 2026?

Los jubilados del Decreto Ley 19990, que representan la mayor cantidad de beneficiarios, acceden al pago de su pensión de forma progresiva según la inicial de su apellido paterno. Este orden permite una mejor distribución de la atención en el sistema bancario.

El calendario quedó organizado de la siguiente manera:

Lunes 12 de enero: pensionistas cuyos apellidos comienzan con A, B o C.

Martes 13 de enero: jubilados con apellidos entre D y L.

Miércoles 14 de enero: beneficiarios con apellidos de la M a la Q.

Jueves 15 de enero: apellidos que van de la R a la Z.

¿DE QUÉ MANERA SE ENTREGA LA PENSIÓN DE LA ONP?

La ONP mantiene las dos modalidades tradicionales de pago. Por un lado, se encuentra el depósito en cuenta bancaria, dirigido a quienes tienen registrada una entidad financiera autorizada. Además del Banco de la Nación, participan BBVA, Interbank, Scotiabank, Banbif y GNB Perú.

La ONP aconseja priorizar canales alternativos para retirar el dinero, como cajeros automáticos y agentes autorizados, o acudir a ventanilla en días posteriores. Esta medida busca proteger a los adultos mayores y reducir riesgos durante el proceso de cobro.

Por otro lado, se conserva el pago a domicilio, destinado a pensionistas que no pueden desplazarse. En estos casos, la entrega comenzará el viernes 16 de enero y se extenderá hasta el domingo 25 de enero, respetando el orden establecido por la entidad previsional.

¿QUÉ OTROS REGÍMENES RECIBEN SU PAGO Y EN QUÉ FECHA?

Los pensionistas que no pertenecen al Decreto Ley 19990 cobran su pensión en una sola fecha. El viernes 16 de enero se efectúa el depósito para los afiliados a:

Decreto Ley N.º 18846

Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo

Ley N.º 30003, correspondiente a pensionistas pesqueros

Ley N.º 26790, vinculada al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

Asimismo, los pensionistas bajo convenios internacionales también recibirán su pago el 16 de enero.

¿CUÁNDO SE REFLEJARÁ EL AUMENTO DE LA PENSIÓN A S/1.000?

Si bien el Gobierno aprobó el incremento del monto máximo de pensión ONP hasta S/1.000 desde el 1 de enero de 2026, este ajuste no se verá reflejado en el pago de este mes. Debido a que las planillas ya fueron elaboradas, el nuevo monto se abonará recién en febrero, incluyendo el diferencial correspondiente a enero para quienes cumplan con 20 años o más de aportes.

