Con el inicio de un nuevo año, el Gobierno peruano ha establecido una serie de medidas y beneficios a favor de la población. En esta oportunidad, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer una buena noticia para los trabajadores del sector público y pensionistas de la ONP: el cronograma de pagos oficial para enero 2026. Es así que los primeros en cobrar su remuneración serán los pensionistas del Decreto Ley n.º 19990, según la letra inicial del apellido paterno o el régimen en el que pertenecen, a través del Banco de la Nación. Esta medida representa un importante alivio para los beneficiarios, ya que les permitirá afrontar los gastos de fin de año y la temporada del nuevo año escolar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

CRONOGRAMA DE PAGOS PARA LOS PENSIONISTAS DE LA ONP ESTE 2026

En la actualidad, son miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago correspondiente a enero 2026. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán cobrar su dinero en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, estas son las fechas establecidas:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | Lunes 12 de enero

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | Martes 13 de enero

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | Miércoles 14 de enero

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | Jueves 15 de enero

Pago a domicilio | del viernes 16 y el domingo 25 de enero.

¿CUÁNTO COBRARÁN LOS JUBILADOS DE LA ONP TRAS EL AUMENTO EN SUS PENSIONES?

A través del Decreto Supremo n.º 330-2025-EF, publicada en el diario oficial El Peruano, se estableció un reajuste para los pensionistas que estén bajo el régimen de la Ley 19990 de la ONP, obteniendo un tope máximo de hasta S/ 1 000. Esta medida está dirigida exclusivamente para los pensionistas con jubilación e invalidez del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), que cuenten con el reconocimiento de una pensión definitiva hasta el 31 de diciembre del 2025. En cuanto a los adultos mayores que reciban una jubilación, la medida alcanza a aquellas otorgadas a afiliados que acrediten al menos 20 años de aportes, lo que llevará a un aumento de hasta S/ 100.

Por su parte, para quienes hayan percibido un aumento previo en virtud de la Ley n.º 32123, se abonará el monto adicional correspondiente a fin de completar el beneficio establecido. Por último, la entidad pública indicó que el aumento de la pensión recién se verá reflejado en la planilla de pagos a partir del 6 de febrero de 2026, por lo que no será necesario realizar ningún trámite para acceder al beneficio. Es importante mencionar que el costo anual proyectado de esta medida en la planilla de pensiones alcanza los S/ 311 millones y será cubierto en su totalidad con recursos del presupuesto institucional de la ONP.