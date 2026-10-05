En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, millones de peruanos acudieron a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades que estarán al frente de sus localidades durante los próximos cuatro años. Así, durante esta jornada electoral, cerca de 809 415 miembros de mesa, seleccionados mediante un sorteo público, cumplieron un papel fundamental en el desarrollo de este proceso electoral. En ese sentido, en cumplimiento de la medida, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que habilitó una plataforma para que los ciudadanos que ejercieron el cargo este fin de semana puedan solicitar la compensación económica de S/165 y elegir el método de pago en simples pasos. Este incentivo busca reconocer y valorar la labor de la ciudadanía durante esta importante actividad cívica y así lo puedan destinar a sus necesidades. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SE PAGARÁN LOS S/165 A LOS MIEMBROS DE MESA DE LA ONPE POR PARTICIPAR EN LAS ERM 2026?

A través de una nota de prensa, la Oficina Nacional de Procesos Electorales anunció la habilitación de la plataforma CEMM (LINK) para que los ciudadanos que ejercieron la labor de miembro de mesa durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 puedan elegir la modalidad de pago de la compensación de S/165, ya sea mediante transferencia bancaria, billeteras digitales u oficinas bancarias. De acuerdo con la ONPE, el incentivo económico podrá ser depositado en una cuenta de ahorros del BCP, BBVA o Scotiabank, así como en la billetera digital Yape.

Eso no es todo, también podrá cobrarse en una ventanilla del Banco de la Nación en caso lo considere conveniente. Por otro lado, para los que asumieron el cargo de miembro de mesa en la fila de electores de este domingo, no será necesario que realicen un registro previo en la página web. Es decir, en este caso, la compensación económica se entregará de manera presencial en el BN. Cabe mencionar que la ONPE mantendrá habilitado el enlace de registro hasta este miércoles 7 de octubre a las 11:59 p. m.

¿CÓMO CONSULTAR LOS VOTOS OFICIALES EN LA ONPE DE LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026?

la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó su plataforma de resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ENLACE), donde los ciudadanos pueden consultar el avance del procesamiento de actas y los votos registrados en las 89 935 mesas de sufragio instaladas a nivel nacional. Asimismo, las consultas pueden realizarse mediante el número de DNI o de la mesa de votación, conforme comparte El Peruano.