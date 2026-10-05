Por Manuel Gomez

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, millones de peruanos acudieron a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades que estarán al frente de sus localidades durante los próximos cuatro años. Así, durante esta jornada electoral, cerca de 809 415 miembros de mesa, seleccionados mediante un sorteo público, cumplieron un papel fundamental en el desarrollo de este proceso electoral. En ese sentido, en cumplimiento de la medida, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que habilitó una plataforma para que los ciudadanos que ejercieron el cargo este fin de semana puedan solicitar la compensación económica de S/165 y elegir el método de pago en simples pasos. Este incentivo busca reconocer y valorar la labor de la ciudadanía durante esta importante actividad cívica y así lo puedan destinar a sus necesidades. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.