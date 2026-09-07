Cerca de 715 422 jubilados cobrarán sus pensiones según cronograma establecido por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que puso en marcha los pagos correspondientes a este mes, dando inicio a una nueva jornada de depósitos y entregas. Este lunes 7 de septiembre, los primeros pensionistas contemplados en la programación empezarán a recibir sus ingresos. Así, cada beneficiario aguardará su turno conforme al régimen previsional al que pertenece.

El proceso, sin embargo, seguirá distintos caminos según la modalidad de cobro elegida por los asegurados. Mientras algunos verán el depósito reflejado directamente en sus cuentas bancarias, otros esperarán la llegada del pago hasta la puerta de sus hogares. Durante los próximos días, el calendario continuará avanzando para atender a los diferentes grupos de pensionistas. Para muchos jubilados, cada fecha representa más que un simple desembolso: significa el sustento necesario para afrontar los gastos de la vida diaria.

Ellos serían los primeros en cobrar su pensión este lunes según el cronograma establecido por la ONP

Miles de pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 volvieron la mirada hacia el calendario en espera de su próximo pago. La ONP dispuso un cronograma escalonado, organizado según la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario. Los depósitos llegarán a las cuentas habilitadas en diversas entidades bancarias, entre ellas el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. Mientras tanto, otros jubilados seguirán fechas distintas de acuerdo con su régimen y modalidad de cobro.

La jornada de pagos se desplegará a lo largo de cuatro días consecutivos, siguiendo el orden establecido por la ONP. Este lunes 7 de septiembre cobrarán los pensionistas cuyos apellidos comiencen entre las letras A y C, seguidos el martes 8 por quienes tengan iniciales de la D a la L. El miércoles 9 será el turno de los apellidos comprendidos entre la M y la Q. Finalmente, el jueves 10 cerrará esta primera etapa con los jubilados cuyos apellidos paternos se inicien entre la R y la Z.

Los regímenes de los Decretos Leyes N.° 20530 y N.° 18846 cobrarán a partir de este viernes 11 de setiembre

El cronograma de pagos continuará avanzando el viernes 11 de setiembre con una nueva jornada destinada a miles de pensionistas. En esta fecha, 75 157 beneficiarios recibirán el abono correspondiente a sus pensiones, según la programación establecida. Entre ellos se encuentran los jubilados pertenecientes a los regímenes de los Decretos Leyes N.° 20530 y N.° 18846. La jornada también incluirá a quienes forman parte del Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

De esta manera, el calendario previsional seguirá su curso para atender a los diferentes grupos de pensionistas. Para miles de beneficiarios, esta fecha marcará la llegada de un ingreso esperado para cubrir las necesidades y gastos cotidianos. Cada régimen mantiene su propia programación dentro del proceso organizado para septiembre. De esta manera, la ONP continuará con la distribución de los pagos hasta completar la atención de todos los jubilados incluidos en el cronograma.

Aquellos que desean cobrar a través de otro banco, pueden hacer este tipo de cambio a través de una plataforma

Para quienes buscan recibir su pensión en una entidad bancaria diferente, la ONP ha dispuesto un trámite que puede realizarse de manera virtual. Los pensionistas deberán ingresar a la plataforma onpvirtual.pe y acceder al perfil denominado “Cobro pensión”. Luego, tendrán que seleccionar la opción “Quiero realizar otra solicitud” y completar el formulario con la información requerida. De esta manera, podrán gestionar el cambio sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

Las alternativas disponibles incluyen al Banco de la Nación, BBVA Perú, Banco GNB Perú, BanBif, Interbank y Scotiabank. En caso surjan dudas durante el proceso, los usuarios pueden recurrir al servicio de atención telefónica ONP Te escucha. La línea (01) 634 2222, opción 1, atiende de lunes a viernes entre las 8:00 de la mañana y las 5:30 de la tarde. Así, los jubilados cuentan con distintos canales para resolver consultas y gestionar el cobro de sus pensiones.

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