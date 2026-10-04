Pagos FONAVI-2026 en octubre: link para revisar con DNI si eres uno de los más de 241 mil ex aportante que aún tiene un cobro pendiente | Foto: Andina
Pagos FONAVI-2026 en octubre: link para revisar con DNI si eres uno de los más de 241 mil ex aportante que aún tiene un cobro pendiente | Foto: Andina
Por Redacción EC

El proceso de devolución del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) continúa dejando pagos disponibles para miles de beneficiarios que todavía no se han acercado a cobrarlos. Según información difundida por la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú), más de 241 mil exaportantes y herederos ya cuentan con montos pendientes de retiro en el Banco de la Nación. Esta situación corresponde a diferentes listas y grupos de reintegro que ya fueron aprobados, mientras que las autoridades también vienen evaluando las condiciones de un nuevo Reintegro. ¿Cómo saber si formas parte de este grupo y qué se conoce hasta ahora sobre un nuevo pago? Conoce el link de consulta con DNI y los principales detalles del proceso.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.