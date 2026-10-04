El proceso de devolución del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) continúa dejando pagos disponibles para miles de beneficiarios que todavía no se han acercado a cobrarlos. Según información difundida por la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú), más de 241 mil exaportantes y herederos ya cuentan con montos pendientes de retiro en el Banco de la Nación. Esta situación corresponde a diferentes listas y grupos de reintegro que ya fueron aprobados, mientras que las autoridades también vienen evaluando las condiciones de un nuevo Reintegro. ¿Cómo saber si formas parte de este grupo y qué se conoce hasta ahora sobre un nuevo pago? Conoce el link de consulta con DNI y los principales detalles del proceso.

¿DÓNDE PUEDES REVISAR CON TU DNI SI TIENES UN PAGO DEL FONAVI?

Los beneficiarios pueden comprobar si tienen dinero pendiente mediante las plataformas oficiales de consulta del Fonavi. Para realizar la búsqueda solo deben ingresar el número de DNI correspondiente.

Consulta de pagos pendientes: ingresa al siguiente LINK y coloca tu DNI. En caso de ser heredero, debes utilizar el DNI del familiar que realizó los aportes al Fonavi.

ingresa al siguiente y coloca tu DNI. En caso de ser heredero, debes utilizar el DNI del familiar que realizó los aportes al Fonavi. Consulta del Reintegro 5: quienes ya recibieron una devolución anteriormente pueden revisar si fueron considerados para este pago ingresando al siguiente ENLACE.

De acuerdo con la información difundida por Fenaf Perú, existe un grupo numeroso de beneficiarios que ya tiene un monto aprobado, pero aún no se ha presentado en el Banco de la Nación para realizar el cobro.

FONAVI. | Foto: Andina

¿CUÁNTAS PERSONAS EXACTAMENTE TIENEN TODAVÍA UN COBRO DISPONIBLE?

Los datos difundidos muestran que los pagos pendientes corresponden tanto a los grupos de reintegro como a las listas regulares de devolución. En los reintegros del 1 al 5, 690 mil 861 beneficiarios ya retiraron sus fondos, mientras que otros 153 mil 976 todavía tienen dinero por cobrar.

En las listas de pago del 1 al 22, el número de personas que ya recibió su devolución llega a 1 millón 279 mil 355. Sin embargo, todavía permanecen pendientes 87 mil 583 beneficiarios que ya cuentan con un pago aprobado.

Al sumar ambos grupos, se obtiene un universo de 241 mil 559 personas con cobros pendientes. Estas cifras no incluyen a quienes todavía no han sido incorporados a ningún padrón.

Fonavi 2026. | Foto: Andina

¿QUÉ BENEFICIARIOS PODRÍAN RECIBIR EL REINTEGRO 6?

Aunque la Comisión Ad Hoc todavía debe aprobar oficialmente el Reintegro 6, ya se conocen algunas características que podrían definir a sus beneficiarios. Este nuevo pago estaría dirigido a personas que anteriormente recibieron una devolución correspondiente a las listas 1 a la 19.

Entre los detalles que se manejan se encuentran los siguientes:

Podrían beneficiarse unas 80 mil personas, entre exaportantes vivos y herederos.

Se requerirían más de S/200 millones para cubrir el pago estimado.

Actualmente habría S/118 millones 204 mil 5,96 disponibles.

La fecha tentativa de entrega se ubicaría en octubre de 2026.

Para exaportantes vivos se consideraría a quienes tengan aproximadamente 66 o 67 años a más.

En el caso de exaportantes fallecidos, el rango previsto sería desde los 86 o 87 años a más.

Por ahora, estas condiciones son referenciales y el pago deberá ser aprobado oficialmente antes de confirmarse, según informa Infobae.

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