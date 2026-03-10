Por Redacción EC

Inició el mes de marzo de 2026, por ello el Banco de la Nación ha presentado el esperado cronograma de pagos para los trabajadores del sector público y los jubilados que forman parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). De esta manera, ante la inquietud de este grupo de personas por conocer el orden de pago, la entidad financiera indicó que los pensionistas de la Ley 19990 serán los primeros en cobrar sus aportes, lo que dependerá de la letra inicial de su apellido paterno, mientras que los empleados estatales serán los siguientes. Así, esto representa una buena noticia para estos adultos mayores, quienes podrán cubrir sus necesidades básicas, como alimentos o medicinas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.