La próxima visita del papa León XIV al Perú genera expectativa entre miles de fieles que esperan participar en uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año. Como parte de su agenda, el pontífice ofrecerá una misa multitudinaria el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Surco, Lima. Para organizar la asistencia, el Arzobispado de Lima anunció que las entradas serán gratuitas y podrán solicitarse de manera digital a través de Ticketmaster entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre.

¿Cuándo y dónde conseguir las entradas para la misa del papa León XIV?

Los interesados podrán registrarse los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre de 2026 mediante la plataforma oficial de Ticketmaster Perú. La organización precisó que los boletos no tendrán ningún costo y estarán sujetos a disponibilidad, por lo que se recomienda realizar el procedimiento durante las fechas establecidas. La celebración religiosa está programada para las 10:30 a. m. del lunes 16 de noviembre.

La ceremonia se desarrollará en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, y se espera la presencia de más de un millón de personas. Por esa razón, los organizadores implementarán un sistema de distribución por bloques, con puertas y horarios específicos para facilitar el ingreso de los asistentes y evitar aglomeraciones en los alrededores del recinto.

Paso a paso para obtener las entradas gratuitas en Ticketmaster

El primer requisito es contar con una cuenta en Ticketmaster Perú. Quienes todavía no estén registrados deberán ingresar a la página oficial, seleccionar la opción «Ingresar / Registrarse», completar sus datos personales y confirmar su cuenta. Una vez dentro de la plataforma, tendrán que buscar el evento denominado «Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas» para iniciar la solicitud.

Posteriormente, deberán seleccionar la categoría «Público General» y elegir el bloque que tenga disponibilidad en el mapa de ubicaciones. Cada usuario podrá solicitar un máximo de ocho entradas: una para sí mismo y hasta siete adicionales para sus acompañantes. Si se realiza una solicitud grupal, todos los boletos de esa operación corresponderán al mismo bloque.

El siguiente paso consiste en registrar correctamente los nombres, apellidos y documentos de identidad de cada asistente. Los ciudadanos peruanos deberán utilizar su DNI, mientras que los extranjeros podrán identificarse con su pasaporte o carné de extranjería. Después de verificar la información, será necesario confirmar la operación y revisar que las entradas digitales con código QR aparezcan correctamente en la cuenta de Ticketmaster.

¿Qué documentos debes presentar para ingresar a Las Palmas?

Uno de los aspectos más importantes es que las entradas serán nominativas, personales e intransferibles. Esto significa que cada boleto estará asociado a una persona específica y no podrá utilizarse para permitir el ingreso de alguien distinto. Por ello, los organizadores advierten que no será posible cambiar los datos registrados una vez emitida la entrada.

Para ingresar al recinto será obligatorio presentar el boleto con código QR, que podrá mostrarse desde el celular o llevarse impreso, junto con el documento de identidad físico utilizado durante el registro. Además, cada asistente deberá respetar la puerta y el horario que figuren en su entrada. Si varias personas obtuvieron sus boletos en una misma operación, no será indispensable que lleguen juntas, siempre que cada una tenga su propio código QR y documento.

¿Los niños y las personas con discapacidad también necesitan entrada?

Los menores de edad también deberán contar con una entrada individual y asistir acompañados por sus padres o tutores. La organización permitirá el ingreso de coches para bebés de hasta cinco años, una medida destinada a facilitar la participación de las familias en esta celebración multitudinaria. Por tanto, no se debe asumir que los niños podrán ingresar utilizando el boleto de un adulto.

En el caso de las personas con discapacidad o movilidad reducida, se habilitará una zona especial y un acceso diferenciado por la Puerta N.º 2. Estos asistentes podrán acudir con un acompañante, pero ambos deberán contar con sus respectivas entradas. Asimismo, recibirán apoyo del personal de voluntariado para facilitar su desplazamiento dentro de las instalaciones.

Prohíben la reventa de entradas y anuncian medidas de seguridad

El Arzobispado de Lima advirtió que los boletos serán completamente gratuitos y que está prohibida su venta, comercialización o transferencia. Esta disposición busca evitar que personas inescrupulosas aprovechen la expectativa por la visita del pontífice para ofrecer entradas a cambio de dinero. Si aparecen publicaciones que prometen conseguir un boleto mediante un pago, los ciudadanos deben evitar realizar depósitos y recurrir únicamente a los canales oficiales.

Como parte de la organización, las puertas de la Base Aérea Las Palmas se abrirán desde las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre. Sin embargo, esto no significa que todos los asistentes deban llegar a esa hora, pues cada entrada tendrá un horario específico que deberá respetarse. También se implementarán controles de seguridad, puntos de hidratación, servicios higiénicos y espacios de atención médica para responder ante cualquier emergencia.

Para evitar inconvenientes, los fieles deben preparar con anticipación sus datos personales, verificar sus documentos y guardar sus entradas digitales una vez que hayan sido emitidas. La recomendación principal es realizar el registro exclusivamente en Ticketmaster Perú y consultar las actualizaciones del Arzobispado de Lima. La misa del 16 de noviembre será uno de los momentos centrales de la visita de León XIV y se espera una convocatoria histórica en la capital.

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