Miles de personas buscan asegurar un lugar para participar en la misa que ofrecerá el papa León XIV durante su visita al Perú. La organización habilitó la plataforma Ticketmaster para entregar entradas digitales gratuitas, con un sistema de registro que exige los datos personales de cada asistente. El procedimiento estará disponible del 5 al 8 de noviembre, sujeto a la disponibilidad de boletos, por lo que quienes todavía no realizaron el trámite deben revisar los bloques habilitados y completar correctamente su inscripción.

¿Dónde conseguir las entradas gratis para la misa del papa León XIV?

El registro se realiza exclusivamente a través de Ticketmaster Perú. Los interesados pueden ingresar directamente al evento mediante este enlace oficial: Santa Misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. Allí podrán consultar los bloques disponibles y solicitar sus boletos sin realizar ningún pago.

La misa está programada para el lunes 16 de noviembre de 2026 en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco. La celebración comenzará a las 10:30 a. m. y se espera una convocatoria multitudinaria. Las entradas son gratuitas, personales e intransferibles: está prohibido venderlas, comercializarlas o entregarlas a otra persona.

¿Cómo registrarse en Ticketmaster para obtener los boletos?

El primer paso consiste en ingresar a Ticketmaster y acceder a una cuenta personal. Si todavía no tienes una, debes seleccionar la opción «Ingresar / Registrarse», completar los datos solicitados y confirmar tu registro. Después, busca el evento denominado «Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas» y selecciona la categoría «Público General» para continuar con el procedimiento.

Una vez dentro del evento, elige la cantidad de entradas que necesitas y selecciona uno de los bloques que todavía tenga disponibilidad en el mapa. Cada usuario puede solicitar hasta ocho boletos en total: uno para sí mismo y otros siete para sus acompañantes. Si realizas una solicitud grupal, todas las entradas quedarán asignadas al mismo bloque, mientras que el sistema determinará automáticamente la puerta y el horario de ingreso.

¿Qué datos debes ingresar para asegurar tu entrada?

Después de seleccionar el bloque, la plataforma solicitará los nombres, apellidos y números de documento de identidad de todas las personas que asistirán. Los ciudadanos peruanos deben registrar su DNI, mientras que los extranjeros pueden utilizar su pasaporte o carné de extranjería. Es fundamental comprobar que la información coincida exactamente con los documentos que presentarán el día de la misa.

Antes de confirmar la operación, revisa cuidadosamente los datos de cada asistente. Una vez emitidos los boletos, no será posible cambiar la titularidad ni transferirlos a otra persona. Al finalizar el procedimiento, las entradas digitales con código QR quedarán disponibles en la cuenta de Ticketmaster y podrán presentarse desde el celular o impresas para facilitar el control de acceso.

Una de las etapas del registro permite visualizar los bloques de ubicación disponibles para asistir a la misa del pontífice. Los usuarios deben seleccionar un sector que todavía cuente con cupos, mientras que otros ya aparecen como agotados. (Foto: Mario Zapata N. / @PHOTO.GEC)

¿Qué documentos debes presentar para ingresar a Las Palmas?

El día de la celebración, cada asistente tendrá que mostrar su entrada con código QR y el documento de identidad físico que utilizó durante el registro. No será suficiente presentar únicamente el boleto digital, pues el personal encargado verificará que los datos correspondan a la persona que intenta ingresar. También será obligatorio respetar la puerta y el horario indicados en cada entrada.

Los menores de edad también necesitan su propio boleto y deberán acudir acompañados por sus padres o tutores. Asimismo, las personas con discapacidad o movilidad reducida tendrán una zona preferencial y acceso diferenciado por la Puerta N.° 2; podrán asistir con un acompañante, siempre que ambos cuenten con su respectiva entrada. La organización también ha previsto servicios médicos, ambulancias, baños y puntos de hidratación dentro del recinto.

¿Se pueden comprar o transferir las entradas para la misa del papa?

La respuesta es no. La organización ha reiterado que los boletos son completamente gratuitos y que está prohibida su venta, comercialización o transferencia. Por ese motivo, los fieles deben desconfiar de publicaciones en redes sociales que ofrezcan entradas a cambio de dinero o prometan conseguir un acceso mediante intermediarios. Los únicos boletos válidos son los emitidos por los canales oficiales de Ticketmaster.

Para evitar inconvenientes, se recomienda ingresar directamente al enlace oficial, no compartir fotografías del código QR y conservar los boletos hasta el día de la celebración. La inscripción está sujeta a la disponibilidad de cada bloque, por lo que completar el registro cuanto antes puede facilitar la elección de una ubicación. La misa del 16 de noviembre será uno de los acontecimientos centrales de la visita apostólica de León XIV al Perú y congregará a fieles de distintas regiones del país.

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