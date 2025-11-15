La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que el pasaporte electrónico peruano tendrá ahora una vigencia de 10 años, el doble del plazo que regía hasta hace pocos meses, cuando su validez era de cinco años. Inclusive, este importante documento cuenta con nuevas medidas de seguridad, con el objetivo de prevenir el fraude y la falsificación. Sin embargo, la entidad pública recordó a la ciudadanía la importancia de mantener un pasaporte vigente, con un mínimo de seis meses de anticipación, ya que permitirá evitar inconvenientes, ya sea durante un viaje al exterior del país o al momento de realizar algún importante trámite. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ SE DEBE MANTENER EL PASAPORTE PERUANO VIGENTE, SEGÚN MIGRACIONES?

Es bien sabido que, durante épocas festivas muchas personas suelen viajar al exterior del país, por lo que uno de los documentos esenciales que deberá llevar es el pasaporte. No obstante, en una entrevista para la Agencia Andina, el superintendente de Migraciones, Armando García, explicó que contar con dicho visado vencido llevará a que en algunos países no le acepten el ingreso o tener problemas migratorios, según políticas internacionales. De esta manera, el especialista aconsejó a los usuarios a realizar la renovación del pasaporte con suficiente anticipación, incluso cuando aún reste un año para su vencimiento.

“Esto se debe a que muchos países no aceptan este documento con una validez menor a ese periodo, conforme a las normas internacionales. En el ámbito internacional, se aceptan como vigentes los pasaportes que están antes de los 6 meses previos al vencimiento”, sostuvo García. Asimismo, el titular de Migraciones dio una buena noticia para la población, pues en diciembre arribarán nuevos lotes de pasaportes que permitirán cubrir la alta demanda hasta los próximos meses. Por último, comunicó que hasta finales de 2025 se encuentran habilitadas más de 200 000 citas a nivel nacional.

¿CÓMO ACCEDER AL PASAPORTE SIN DEPENDER DE LOS TRAMITADORES?

Desde hace meses, e incluso años, muchas personas viven un verdadero calvario para obtener una cita a fin de obtener el pasaporte por medio de la página web de Migraciones. A través de una investigación de Latina Noticias, se conoció que los tramitadores suelen cobrar hasta S/ 100 por brindar una fecha en la que se pueda contar con este importante documento, aprovechándose de la desesperación y necesidad de la ciudadanía.

Ante esta situación, Migraciones anunció una serie de medidas para acceder al pasaporte de manera rápida y segura. No obstante, previo a iniciar el trámite, la persona deberá pagar S/ 120.90 por derecho de expedición del pasaporte (código 01810) que puede ser en el Banco de la Nación, un agente Multired o en la plataforma Págalo.pe. Es importante mencionar que la cita solo se puede programar a través del portal oficial (LINK).

