Contar con los certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales se ha vuelto un requisito habitual al momento de buscar empleo en el Perú. Anteriormente, estos documentos debían gestionarse por separado en distintas instituciones por medio de un trámite, lo que implicaba invertir más tiempo, dinero y desplazamientos. Actualmente, gracias a la integración de servicios, es posible tramitar los tres certificados en un solo lugar, lo que simplifica el proceso y reduce las complicaciones asociadas a la atención presencial. Esta modalidad permite a los ciudadanos realizar sus gestiones de manera más rápida y ordenada. En Lima y en diversas ciudades del país se han implementado centros de atención especializados donde se pueden obtener estos documentos de forma conjunta. Además, estos espacios brindan información sobre tarifas, requisitos y la documentación necesaria para completar el trámite sin inconvenientes.

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Si necesitas verificar si cuentas con antecedentes por delitos o faltas investigadas por la policía, puedes solicitar el Certificado de Antecedentes Policiales en un formato único y oficial emitido por la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Criminalística. Este documento permite acreditar tu situación legal ante distintas instituciones a nivel nacional.

Es importante tener en cuenta que este certificado no se renueva automáticamente: su validez es de 90 días calendario a partir de la fecha de emisión, por lo que deberás tramitar uno nuevo cada vez que lo requieras para cualquier gestión o trámite oficial.

La solicitud puede realizarse tanto de manera presencial como digital, y puede ser gestionada por el titular del certificado o, en casos específicos, por su cónyuge, conviviente o familiares directos hasta el primer grado de consanguinidad, siguiendo los procedimientos establecidos por la institución para garantizar la legalidad y seguridad del trámite.

Cuáles son los requisitos

DNI, pasaporte o carnet de extranjería.

Si el trámite lo hace un apoderado, deberá presentar además los documentos que lo acrediten.

¿Qué debes saber antes de iniciar el trámite?

Puedes hacer tu solicitud solo desde su PC o laptop, (no celular / tablet). El Certificado Electrónico de Antecedentes Penales es un documento en formato PDF firmado digitalmente por el Poder Judicial y cuenta con la misma validez que el Certificado de Antecedentes Penales tramitado en las oficinas del Poder Judicial o en las agencias autorizadas del Banco de la Nación.

El costo del trámite es de S/ 40.40. Puedes pagarlo online solo con tu tarjeta MasterCard, American Express o Visa (crédito o débito) por la plataforma Págalo.pe o hacerlo en cualquier oficina del Banco de la Nación, Agente Multired o Multired Virtual antes de hacer el trámite online. Si lo pagas presencialmente antes de hacer el trámite online, asegúrate de guardar tu comprobante para ingresar el código del pago.

Solicita tu certificado de antecedentes penales

Resultado del trámite

Una vez que has registrado todos tus datos, se emite una conformidad de registro. Si no tienes ningún antecedente, podrás descargar tu certificado en ese momento. Paralelamente, te enviarán un correo electrónico con el enlace para hacer la descarga. Si tu nombre o nombres similares figuran en la base de datos del Poder Judicial, en tu conformidad de registro aparecerá “Trámite observado”. Deberás esperar 30 minutos y se te notificará en tu correo electrónico si cuentas o no con antecedentes penales.

Obtén tu certificado así

Si no tienes antecedentes, podrás descargarlo desde el enlace que se te enviará a tu correo o al momento de ver tu conformidad de registro. Si tu trámite fue observado por contar con algún antecedente penal, deberás dirigirte a la sede donde buscaste tus antecedentes online con tu DNI para validar tu identidad. Después de haber hecho esto, podrás descargar tu certificado vía la opción "Acceder a Trámite Realizado“.

¿Cómo realizar el trámite presencialmente?

Hazlo en 3 pasos:

1) Realiza el pago por derecho al trámite

Realiza el pago de S/ 40.40 por derecho al trámite. Lo puedes hacer desde:

Págalo.pe: puedes pagar online con tarjeta de crédito o débito (Visa, MasterCard o American Express) en la plataforma www.pagalo.pe

puedes pagar online con tarjeta de crédito o débito (Visa, MasterCard o American Express) en la plataforma www.pagalo.pe Banco de la Nación: dirígete al Banco de la Nación o agente Multired más cercano y realiza el pago correspondiente.

2) Solicita tu certificado

Dirígete a alguna de las Oficinas del Poder Judicial o a cualquiera de los Centros MAC Lima Norte, MAC Callao, MAC Ventanilla, MAC Lima Este y MAC Piura, portando tu DNI o pasaporte o carnet de extranjería de ser extranjeros y tu comprobante de pago por derecho a trámite. Si lo hace un apoderado, deberá presentar además los documentos que lo acrediten. Para el caso de los centros MAC, solo podrás solicitar los antecedentes penales con tu DNI.

3) Recibe tu certificado

Tu certificado de antecedentes penales estará listo instantáneamente.

Sin embargo, si hay uno o más nombres similares al tuyo (homónimos) en la bases de datos del Poder Judicial, puede que tu Certificado tarde alrededor de 30 minutos. Después de este tiempo te otorgarán tu Certificado.