Por Redacción EC

Contar con los certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales se ha vuelto un requisito habitual al momento de buscar empleo en el Perú. Anteriormente, estos documentos debían gestionarse por separado en distintas instituciones por medio de un trámite, lo que implicaba invertir más tiempo, dinero y desplazamientos. Actualmente, gracias a la integración de servicios, es posible tramitar los tres certificados en un solo lugar, lo que simplifica el proceso y reduce las complicaciones asociadas a la atención presencial. Esta modalidad permite a los ciudadanos realizar sus gestiones de manera más rápida y ordenada. En Lima y en diversas ciudades del país se han implementado centros de atención especializados donde se pueden obtener estos documentos de forma conjunta. Además, estos espacios brindan información sobre tarifas, requisitos y la documentación necesaria para completar el trámite sin inconvenientes.