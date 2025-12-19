Diciembre avanza con el cumplimiento del cronograma de la ONP, que este mes incluye el pago de la pensión y una gratificación adicional para miles de jubilados. Mientras la mayoría ya cobró en agencias, otros pensionistas aún esperan recibir el dinero directamente en casa.

Con fechas ya definidas por el Banco de la Nación y otros pagos aún en curso para distintos regímenes previsionales, es importante estar informado. Descubre hasta cuándo se puede recibir la pensión ONP en el domicilio y qué etapas del cronograma siguen activas este mes.

¿HASTA CUÁNDO SE REALIZA EL PAGO A DOMICILIO DE LA ONP 19990?

El pago a domicilio para los pensionistas de la ONP que pertenecen al régimen 19990 se viene ejecutando durante la segunda mitad de diciembre y se mantendrá activo desde el martes 16 hasta el 29 de diciembre de 2025. Este mecanismo permite que los jubilados reciban su pensión y la gratificación correspondiente sin necesidad de desplazarse a una agencia del Banco de la Nación, siempre que hayan optado previamente por esta modalidad.

¿QUÉ PENSIONISTAS YA COBRARON SU PENSIÓN DE DICIEMBRE?

La mayoría de jubilados del régimen 19990 ya recibió su pago, que incluyó la pensión mensual más una gratificación adicional. El depósito se efectuó de forma escalonada según el apellido paterno:

Apellidos entre A y C: cobraron el viernes 5 de diciembre.

Apellidos entre D y L: cobraron el miércoles 10 de diciembre.

Apellidos entre M y Q: cobraron el jueves 11 de diciembre.

Apellidos entre R y Z: cobraron el viernes 12 de diciembre.

¿QUÉ OTROS PAGOS SIGUEN PARA PENSIONISTAS DEL ESTADO?

El cronograma de diciembre no solo contempla a los jubilados de la Ley 19990. Otros regímenes previsionales también tienen fechas programadas:

Pensionistas de las regímenes 20530 y 18846.

Beneficiarios del Régimen Especial Pesquero.

Beneficiarios de Pensiones por encargo y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Para estos grupos, el depósito se realizó el lunes 15 de diciembre, mientras que el pago a domicilio está previsto del 22 al 29 de diciembre.

¿CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO DE PAGO A DOMICILIO?

El servicio de pago a domicilio es una alternativa que ofrece la ONP para facilitar el cobro de la pensión, especialmente a personas adultas mayores o con dificultades para movilizarse. A través de este sistema, el Banco de la Nación realiza la entrega del dinero directamente en la vivienda registrada por el pensionista, sin generar ningún costo adicional y evitando trámites presenciales en oficinas o cajeros.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA ONP Y LA AFP?

La ONP es la Oficina de Normalización Previsional que se encarga del Sistema Nacional de Pensiones. La entidad recibe y gestiona los aportes de las personas que se encuentran afiliadas a este sistema de fondo común. Su sistema sirve para pagar las jubilaciones de los ciudadanos peruanos que ya se encuentran dentro de la edad para percibir su pensión por años de aporte y para solventar la jubilación de actuales trabajadores a futuro. En este sistema nacional de pensiones, el número de aportantes debe ser mayor al número de jubilados para que este programa cuente con un funcionamiento óptimo. En caso de no desarrollarse de esta forma, no todas las personas podrían acceder a este beneficio.

Por otro lado, la AFP son las siglas de la Administradora de Fondos de Pensiones, que mediante el Sistema Privado se encarga de proteger los aportes con un funcionamiento de aportes en cuentas individuales directamente a nombre del aportante. Las AFP cuentan con cuatro tipos de fondo que tienen distinto riesgo. Estos permiten rentabilizar lo que han ahorrado dentro de un determinado tiempo, para que luego sea retribuido cuando le corresponda la jubilación a sus aportantes.

