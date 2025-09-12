Las medidas de seguridad plasmadas en Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano que emite el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), hoy llaman la atención tras lanzamiento oficial de la versión 3.0. A propósito de la anunciada masificación de la cédula biométrica, y con miras al cierre del Padrón Electoral de las Elecciones Generales del 2026, resulta importante destacar el inicio de campaña a partir de la cual los peruanos que residen en el extranjero, van a poder acceder a diversos servicios para su obtención oportuna, y sin necesidad de retornar al país.

ESTAS SON LAS FECHAS HABILITADAS POR EL RENIEC PARA QUE TRAMITES LA OBTENCIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO 3.0 EN EL EXTRANJERO

A través de campaña denominada como “Identificación sin Fronteras”, hoy el RENIEC busca facilitar los trámites de miles de peruanos que viven en el extranjero, y entorno a la obtención del nuevo DNI electrónico (DNIe) 3.0.

La información precisa que inicialmente, las personas nacidas en el país, pero que viven en Argentina y Chile, podrán acceder a la renovación, duplicado y también actualización de datos que necesiten llevar a cabo a fin de portarlo al 100% con miras al cierre del Padrón Electoral de las Elecciones Generales del 2026, previsto para el 14 de octubre 2025.

Según lo señalado por parte del RENIEC, una brigada de registradores (no funcionarios) ha sido enviada a dichos países, siendo la oficina consular situada en Buenos Aires aquella que estará atendiendo a peruanos para realizar el trámite referente a la obtención del DNIe 3.0, y entre el 11 y 17 de setiembre de manera oficial.

El RENIEC lanza "Identificación sin Fronteras" buscando facilitar los trámites de DNIe 3.0 que necesiten realizar peruanos residentes en el extranjero. (Fuente: RENIEC)

Asimismo, los ciudadanos que residen en Chile, y requieren gestionar la renovación o actualización de datos de dicha cédula biométrica masificada a nivel nacional, deben considerar que así como en Argentina, la misma iniciativa se estará concretando, pero del 25 de setiembre al 1 de octubre.

Cabe resaltar, que en diciembre de 2024 terminó llevándose a cabo la primera campaña de “Identificación sin Fronteras” sobre ambos territorios sudamericanos, y es que de acuerdo a lo referido por el RENIEC oficialmente, los dos países concentran a la mayor cantidad de peruanos habilitados para votar a nivel global.

DIRECCIÓN DEL CONSULADO PERUANO EN BUENOS AIRES Y HORARIOS OFICIALES PARA TRAMITAR EL DNIE 3.0 ENTRE EL 11 Y 17 DE SETIEMBRE

Lugar de atención

- Consulado del Perú / San Martín 128-136, C1004 AAD, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina.

Horario de atención durante la campaña “Identificación sin Fronteras”

- Jueves 11 y viernes 12 de setiembre / Horario regular de 8 a.m. a 3 p.m.

- Sábado 13 de setiembre / Horario regular de 9 a.m. a 1 p.m.

- Lunes 15 al miércoles 17 de setiembre / Horario regular de 8 a.m. a 3 p.m.

ESTA ES LA INFORMACIÓN BRINDADA POR EL RENIEC ACERCA DE LA MASIFICACIÓN DEL DNIE 3.0 EN PERÚ

La emisión del DNI azul y amarillo que todos conocemos, y algunos portamos todavía, quedará en el pasado tras más de dos décadas para darle así la bienvenida formal a la versión 3.0 con 64 llaves de seguridad.

De esta forma es como lo ha anunciado el RENIEC de manera oficial, dando a conocer que dejará de imprimir ambas cédulas convencionales, y entre el 28 de agosto y 31 de diciembre 2025, pasará a otorgar aquella cuyas características lo sitúan como el más moderno de incluso Latinoamérica.

Según la información compartida, este DNIe entregado a la fecha a más de un millón de peruanos, se convertirá en la única emitida a nivel nacional, y costará los mismos 30 soles que la de color azul y S/16 que la amarilla durante dicho periodo de meses.

A propósito de la masificación promovida, resulta importante destacar que la versión 3.0 de acuerdo al RENIEC, cuenta ya con los 10 nuevos años de vigencia para adultos que lo soliciten por primera vez o renueven, y 3 para los menores hasta la edad de 12.