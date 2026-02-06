Por Kenyi Peña Andrade

En numerosos hogares peruanos se está preparando a los niños y adolescentes para realizar un viaje al extranjero. Si tu hijo menor de edad está por salir del país, es fundamental cumplir con ciertos requisitos y procedimientos para asegurar un desplazamiento sin contratiempos. A continuación, te explicamos qué aspectos debes considerar para que el trámite sea seguro y se realice de forma adecuada.

Cómo sacar tu certificado de antecedentes policiales rápido y sin problemas: guía paso a paso
Tramites

Cómo sacar tu certificado de antecedentes policiales rápido y sin problemas: guía paso a paso

¿Piensas enviar a tus hijos al extranjero? Revisa esta información SÍ O SÍ antes de hacerlo
Tramites

¿Piensas enviar a tus hijos al extranjero? Revisa esta información SÍ O SÍ antes de hacerlo

Cronograma para febrero 2026 del Banco de la Nación: revisa las fechas que cobran pensionistas de la ONP y trabajadores públicos
Tramites

Cronograma para febrero 2026 del Banco de la Nación: revisa las fechas que cobran pensionistas de la ONP y trabajadores públicos

¡Confirmado por Minedu! Estas son las fechas oficiales de las vacaciones escolares 2026
Tramites

¡Confirmado por Minedu! Estas son las fechas oficiales de las vacaciones escolares 2026