¿Piensas enviar a tus hijos al extranjero? Revisa esta información SÍ O SÍ antes de hacerlo

En numerosos hogares peruanos se está preparando a los niños y adolescentes para realizar un viaje al extranjero. Si tu hijo menor de edad está por salir del país, es fundamental cumplir con ciertos requisitos y procedimientos para asegurar un desplazamiento sin contratiempos. A continuación, te explicamos qué aspectos debes considerar para que el trámite sea seguro y se realice de forma adecuada.

Desde la emisión del pasaporte electrónico hasta la autorización notarial exigida cuando el menor viaja sin la presencia de ambos padres, las entidades estatales han señalado cuáles son los trámites que conviene realizar con anticipación.

Migraciones recomienda, como primer paso, verificar que el pasaporte electrónico se encuentre vigente. La duración de este documento varía según la edad del niño o adolescente:

Menores de 12 años: el pasaporte electrónico es válido por tres años , debido a los cambios físicos frecuentes que obligan a actualizar los datos biométricos.

el pasaporte electrónico es válido por , debido a los cambios físicos frecuentes que obligan a actualizar los datos biométricos. Adolescentes de 12 a 17 años: el documento tiene una vigencia de cinco años, lo que reduce la necesidad de renovaciones durante el periodo escolar.

Si el pasaporte ya venció, Migraciones ofrece atención con citas inmediatas en sus oficinas, permitiendo tramitar un nuevo documento en el mismo día. De esta manera se evita cualquier inconveniente en el aeropuerto y se garantiza que el viaje se lleve a cabo según lo previsto.

Así se tramita el pasaporte electrónico de un menor

El trámite comienza con el pago de S/120,90, que puede realizarse en el Banco de la Nación o mediante la plataforma págalo.pe usando el código 01810 y el DNI del menor. Una vez cancelado el monto, los padres deben ingresar al portal de citas de Migraciones, donde podrán escoger sede, fecha y hora.

En octubre se han habilitado 100.000 citas adicionales para atender la alta demanda de viajes escolares. El sistema solicitará también los datos del padre, madre o apoderado que acompañará al menor a la cita, lo que asegura un proceso más ordenado y sin necesidad de trámites presenciales adicionales.

Autorizaciones que necesitan los menores de edad

Además del pasaporte, los menores requieren un permiso de viaje en ciertos casos. Cuando viajan solos, con uno de los progenitores o con un tutor, se debe presentar una autorización notarial, judicial o consular en físico junto con los documentos de identidad. Los inspectores de Migraciones revisan este requisito en el control migratorio, y si no cumple con lo establecido, el menor no podrá abordar el vuelo.

Por otro lado, cuando el menor viaja acompañado por sus dos padres, no se exige ningún permiso extra, lo que simplifica los trámites. No obstante, Migraciones recomienda gestionar cualquier autorización con tiempo para evitar contratiempos de último momento que puedan obligar a cancelar el viaje.