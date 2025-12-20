La extorsión se ha convertido en uno de los delitos de mayor crecimiento en el Perú y su alcance ya no se limita al uso de efectivo o llamadas telefónicas. Con la expansión de las billeteras digitales, los criminales han encontrado nuevas vías para exigir pagos rápidos y difíciles de rastrear, aprovechando la masificación de aplicaciones como Yape y Plin en la vida cotidiana de millones de usuarios.

En medio de este escenario, Yape implementó una modificación que ha generado debate y molestia entre sus usuarios: la eliminación del nombre completo de quienes envían o reciben dinero. Aunque la plataforma sostiene que se trata de una medida de seguridad, la decisión ha despertado dudas, críticas y cuestionamientos sobre sus efectos reales en las transacciones diarias.

¿POR QUÉ YAPE DECIDIÓ OCULTAR LOS NOMBRES DE LOS USUARIOS?

El cambio responde a un contexto marcado por el aumento sostenido de la extorsión y el uso de billeteras digitales como medio de cobro ilegal. Según explica la propia aplicación en un video difundido en redes sociales, “a partir de ahora, solo se verán los tres primeros dígitos de tu nombre y apellido cuando alguien reciba un yapeo tuyo”, una medida que, de acuerdo con la empresa, busca cuidar mejor tu información.

La lógica detrás de esta decisión apunta a reducir la exposición de datos personales en un entorno donde los delincuentes buscan identificar, ubicar o perfilar a potenciales víctimas. Al limitar la visibilidad del nombre completo, Yape intenta dificultar que terceros puedan usar esa información para fines ilícitos, especialmente en casos de pagos forzados o extorsiones.

¿QUÉ OPINAN LOS USUARIOS SOBRE ESTA ACTUALIZACIÓN DE YAPE?

La reacción en redes sociales ha sido mayoritariamente negativa. Muchos usuarios consideran que la medida, lejos de facilitar la seguridad, genera confusión al momento de realizar pagos. Uno de los comentarios señala: “Actualización de Yape, el nombre del que recibe el yapeo sale cortado. Pagué el taxi y cuando le digo el nombre al taxista me responde ‘¿Ale* Cas*? ¿Quién es ese?’”.

Otras quejas apuntan a problemas prácticos en negocios pequeños. “Qué *** de actualización de Yape, ahora los nombres salen con asteriscos. Justo instalé un parlante bluetooth para que leyera el nombre del yapeo en la bodega de mi madre. Reviertan eso”, escribió otro usuario.

La principal crítica es que ahora resulta más difícil confirmar con certeza a quién se está enviando el dinero.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE ESTE CAMBIO CON EL AUMENTO DE LA EXTORSIÓN EN EL PAÍS?

El trasfondo del cambio se vincula con una problemática de mayor escala. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima, las denuncias por extorsión crecieron 478% entre 2019 y 2024, pasando de 3.872 a 22.400 casos. Solo en los primeros nueve meses de 2025 ya se alcanzó el 82% del total del año anterior.

Este fenómeno afecta directamente a más de dos millones de empresas, especialmente en sectores como transporte y construcción. El impacto económico se refleja en mayores gastos en seguridad, postergación de inversiones y el traslado de costos a los precios finales, debilitando la competitividad y el crecimiento empresarial en el país, según informa Infobae.

