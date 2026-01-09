Al tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de un recién nacido, es obligatorio que se le capture una fotografía. No obstante, es común que el bebé aparezca con los ojos cerrados o con rasgos inflamados propios de sus primeros días de vida. Frente a esta situación, existen alternativas que permiten solucionar o corregir la imagen registrada sin mayores complicaciones.

¿Por qué es importante actualizar la foto del DNI de tu bebé recién nacido? Aquí te lo explicamos

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil recomienda a madres y padres actualizar la imagen del documento de sus hijos una vez que superan el primer año de edad, ya que durante ese periodo sus facciones suelen modificarse de manera significativa.

Ten en cuenta que contar con un DNI vigente y con una fotografía reciente es clave para identificar correctamente a un niño si llega a extraviarse o enfrenta algún riesgo, ya que este documento es el principal medio para confirmar su identidad.

Angie Morales, experta en atención al ciudadano del Reniec, explico a América Noticias que mientras en las personas adultas las facciones suelen modificarse cada cinco o seis años, en los menores el proceso es mucho más acelerado. En los bebés, los cambios pueden notarse en pocos meses y, en el caso de los niños, cada dos o tres años. Por esta razón, recalca la necesidad de corregir y renovar periódicamente la fotografía del DNI de los menores

¿Cuáles son los requisitos para cambiar la foto del DNI?

Presentar una fotografía tipo pasaporte con fondo claro.

Abonar la tasa correspondiente por modificación de imagen, cuyo costo es de S/ 16.

Acudir a la oficina con el niño o niña el día de la gestión; el trámite debe realizarlo la madre, el padre o un representante autorizado.

La presencia del menor es indispensable porque se realizará el registro de huellas dactilares.

Al momento de recoger el documento ya no es obligatoria la asistencia del menor.

El procedimiento se identifica con el código 02122, válido para actualizar la foto o la dirección consignada en el DNI.

¿Es obligatorio llevar a un recién nacido al Reniec?

No es obligatorio llevar al recién nacido a una oficina del Reniec durante sus primeros meses de vida. Según explicó Jacky Ortega, especialista en atención al ciudadano de la entidad, a dicho medio, el trámite de inscripción puede realizarse sin la presencia del bebé hasta que cumpla los 8 meses. A partir de esa edad, sí será indispensable que el menor acuda personalmente acompañado por uno de sus padres para completar el proceso de manera correcta.