En medio de una ola de crímenes y asaltos que se ha extendido por varias partes del Perú y que la delincuencia mantiene en alerta a la población, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha puesto en marcha desde este 22 de mayo una medida que obliga a los motociclistas usar chalecos retrorreflectivo y cascos certificados. Esta disposición, que estará vigente durante el estado de emergencia en Lima y Callao, permitirá analizar su efecto en la disminución de accidentes viales y en el fortalecimiento de la seguridad pública, que forma parte de la campaña nacional “Perú Conduce Seguro”. No obstante, en los últimos días ha surgido una duda entre los motociclistas, quienes se preguntan qué color está prohibido usar para evitar multas por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ COLOR DE CHALECO ESTÁ PROHIBIDO DE UTILIZAR POR LOS MOTOCICLISTAS, SEGÚN EL MTC?

En dialogo para Canal N, el director de la Dirección de Seguridad Vial del MTC, Pedro Olivares, explicó que durante el estado de emergencia en Lima y Callao, con una vigencia de 90 días, los motociclistas y empresas de reparto de artículos deberán llevar chalecos retrorreflectivos y cascos certificados. Ante los diversos cuestionamientos y dudas, Olivares mencionó que, en el caso de las chaquetas, la norma permite utilizar una variedad de colores, siempre que se respeten las condiciones mínimas de visibilidad previamente establecidas, detallada en la Resolución Directoral N.° 008-2025-MTC/18 y que forma parte de la campaña nacional “Perú Conduce Seguro”.

Sin embargo, dejó en claro que el verde fosforescente está impedido de usar, debido a que se asemeja a la Policía de Tránsito del Perú, además de contar con la placa en letra negra sobre un fondo blanco en la prenda. Eso no es todo, pues, según las especificaciones del MTC, estos chalecos deben estar confeccionados con materiales fluorescentes o retrorreflectantes, que permiten su visibilidad cuando son iluminados por las luces de los carros. Asimismo, el titular de la Dirección de Seguridad Vial indicó que las bandas retrorreflectivas deben tener una banda horizontal en la parte delantera y otra en la posterior, así como dos bandas verticales sobre los hombros, por lo que deben ser de color gris plata o blanco y tener un ancho de cinco centímetros.

“En el caso de chalecos, no han consultado por el color del chaleco. La norma no especificaba ningún color y si se ha exceptuado el color de la Policía, entiéndase que es la Policía de Tránsito. Eso significa que el color de los chalecos debe ser de cualquier color y que la placa debe ser letra negra y en fondo blanco, y solo está prohibido usar el mismo color que usa la policía de tránsito, que es el verde fosforescente”, detalló para dicho medio. Así, es importante mencionar que en caso los conductores no cumplan con las normas pueden recibir una sanción de S/ 428, equivalente al 8 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), la posible retención del vehículo o la perdida de puntos en la licencia de conducir.