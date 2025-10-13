La Policía Nacional del Perú (PNP) es una de las instituciones más importantes, ya que garantiza la paz social, el orden interno y la seguridad ciudadana en el país. En ese contexto, la Escuela de Oficiales de la PNP continúa con su proceso de admisión para aquellos jóvenes que tengan vocación de servicio y quieran ser un oficial de policía. El proceso de selección contempla diversas etapas, entre ellas el examen médico, la prueba física, la evaluación psicométrica, el test de conocimientos, el control de confianza y la entrevista personal. Sin embargo, muchos se cuestionan sobre las nuevas etapas del presente proceso de selección. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES LA NUEVA FECHA DE INSCRIPCIÓN PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN A LA ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP?

A través de sus plataformas oficiales, la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) actualizó las fechas para el nuevo proceso de admisión para que jóvenes de entre 18 y 22 años puedan postular a dicha institución. La decisión de ampliar el plazo de inscripciones tiene como objetivo incentivar una mayor participación de postulantes interesados en integrarse a la carrera policial y ofrecer más oportunidades a los jóvenes que deseen formarse con preparación universitaria integral y proyección en distintas áreas de la seguridad nacional.

Durante las etapas del proceso de admisión están programadas las preinscripciones en línea que se desarrollarán entre el 25 de septiembre al 20 de octubre de 2025. Mientras que, para el control de talla y peso se llevará a cabo entre el 1 al 25 de octubre. En el caso de los expedientes de inscripción documental podrán presentarse hasta el 30 de octubre. En cuanto a la etapa médica se realizará del 20 de octubre al 10 de noviembre; a su vez, las pruebas físicas se desarrollará del 27 de octubre al 13 de noviembre. Por su parte, el examen psicométrico será el 16 de noviembre, y la evaluación de aptitud académica y conocimientos, para el 20 de noviembre.

Asimismo, según el cronograma de la PNP, el examen de control y confianza está programado entre el 24 de noviembre y 5 de diciembre. En tanto, las entrevistas personales se realizarán desde el 10 al 13 de diciembre, así como la prueba toxicológica será el 15 y el 18 del mismo mes. Por último, la aprobación del número de vacantes está prevista para el 19 de diciembre, mientras que la publicación del cuadro de mérito con los postulantes seleccionados se realizará el 22 de diciembre de 2025, conforme comparte Infobae.

REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE LA ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP