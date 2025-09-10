La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso ya definió el orden del día para su tercera sesión ordinaria, programada para este miércoles 10 de septiembre. Aunque el congresista Guido Bellido, representante de Podemos Perú, mantenía la expectativa de que se priorizara el debate sobre su propuesta de retiro de fondos AFP por hasta 4 UIT (equivalentes a S/21,400), la agenda oficial lo deja fuera. Según el cronograma difundido, la comisión abordará cuatro temas específicos, ninguno relacionado con el mencionado retiro de pensiones.

Proyecto de ley del RETIRO AFP 2025 no se puso en agenda: Comisión de Economía del Congreso debatirá estos temas

La jornada de la comisión comenzará con la intervención de Hernán Yaipén Aréstegui, quien lidera la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Él ofrecerá un panorama sobre el progreso y los retos que enfrenta el desarrollo de proyectos de infraestructura a lo largo del país.

Posteriormente, los congresistas pondrán sobre la mesa tres propuestas: la creación de una Semana dedicada a la Educación Financiera, la incorporación del dinero electrónico como herramienta de inclusión y modernización económica, y la “Ley de promoción de las actividades de rocas ornamentales y su reconocimiento como actividades tradicionales y ancestrales”.

Recordemos que Guido Bellido, por su parte, dijo lo siguiente hace algunos días: “En la Comisión de Economía, hemos solicitado que se agende el debate del predictamen que autoriza el retiro de las 4 UIT de los fondos de AFP. Para tal propósito, hemos presentado públicamente un aporte elaborado por nuestro despacho, basado en el análisis de los informes remitidos a la comisión, la normativa vigente y la realidad que atraviesa el país”.

¿Habrá un nuevo retiro de AFP en 2025?

El ministro Raúl Pérez Reyes descartó que la actual legislación contemple un nuevo retiro de fondos de las AFP. Explicó que el Congreso tendría que aprobar una norma adicional si busca habilitar un octavo retiro. No obstante, advirtió que el Ministerio de Economía y Finanzas no lo respaldaría. En sus palabras, “ya no debería haber retiros de AFP. La ley ya no plantea. Lo que tendría que ocurrir es plantearse una nueva ley si se quisiera un octavo retiro a la que nosotros observaríamos, obviamente”.

Diferencia entre AFP Y ONP

La ONP es la Oficina de Normalización Previsional que se encarga del Sistema Nacional de Pensiones. La entidad recibe y gestiona los aportes de las personas que se encuentran afiliadas a este sistema de fondo común. Su sistema sirve para pagar las jubilaciones de los ciudadanos peruanos que ya se encuentran dentro de la edad para percibir su pensión por años de aporte y para solventar la jubilación de actuales trabajadores a futuro. En este sistema nacional de pensiones, el número de aportantes debe ser mayor al número de jubilados para que este programa cuente con un funcionamiento óptimo. En caso de no desarrollarse de esta forma, no todas las personas podrían acceder a este beneficio.

Por otro lado, la AFP son las siglas de la Administradora de Fondos de Pensiones, que mediante el Sistema Privado se encarga de proteger los aportes con un funcionamiento de aportes en cuentas individuales directamente a nombre del aportante. Las AFP cuentan con cuatro tipos de fondo que tienen distinto riesgo. Estos permiten rentabilizar lo que han ahorrado dentro de un determinado tiempo, para que luego sea retribuido cuando le corresponda la jubilación a sus aportantes.