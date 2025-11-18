A nivel nacional, los maestros peruanos gozan de diversos beneficios, y en este caso puntual el salario viene a representar el motivo por el cual miles empezarán a verse favorecidos económicamente tras anuncio brindado por parte del Ministerio de Educación (Minedu). Hoy la noticia trasciende luego de confirmarse que docentes de ciclos puntuales, gozarán de incremento salarial basado en tramos, y porcentaje remunerativo a partir del cual se busca reconocer esfuerzo y compromiso dedicado a estudiantes.

ESTA ES LA NORMA QUE DEFINE INCREMENTOS SALARIALES PARA MILES DE DOCENTES PERUANOS, SEGÚN MINEDU

Diversas son las iniciativas ejecutadas por parte del gobierno peruano, que impactan de manera positiva en las remuneraciones de millones de trabajadores, siendo los maestros aquellos que según norma publicada en El Peruano, pasarán a favorecerse gracias a incremento salarial cuyo segundo tramo se hará efectivo en noviembre 2025.

Según lo precisa el Minedu a través de la Ley Nº 32498, la implementación de importantes mejoras económicas figura dirigida para más de 430 mil docentes de educación básica y superior pedagógica y tecnológica, y con el claro propósito de reconocer su esfuerzo, compromiso y dedicación hacia estudiantes de colegios y universidades ubicadas a nivel nacional.

Más de 400 mil docentes peruanos gozarán de aumento remunerativo desde noviembre 2025, según lo precisa el Minedu mediante la Ley Nº 32498. (Fuente: El Peruano)

En relación a los grupos de maestros beneficiarios tras publicación de normativa, resulta importante destacar a quienes conforman categorías vinculadas a la Educación Superior Pedagógica, Educación Superior Tecnológica, y también Escuelas Superiores de Formación Artística e instituciones gestionadas por el Ministerio de Defensa.

A propósito de incremento salarial dirigido a docentes del país tal y como lo certifica la Ley Nº 32498, te contamos además que segundo tramo de aumento precisamente se hará efectivo en noviembre 2025, y para más de 426 mil profesores nombrados y contratados de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva que cobrarán sueldo ascendente a los 3.500 soles.

ALGUNOS DE LOS SALARIOS INCREMENTADOS A DOCENTES PERUANOS, SEGÚN EL MINEDU

Cerca de 1.000 docentes nombrados de Educación Superior Pedagógica en las categorías II y III de la Carrera Pública Docente

- Aumento de S/5.399 en la categoría I a S/7.087 en la II

- Aumento de S/5.399 en la categoría I a S/8.774 en la III

Docentes nombrados y contratados de las instituciones de Educación Superior Tecnológica

- Nuevo monto de S/4.083 en la primera categoría (antes S/3.374)

- Nuevo monto de S/4.758 en la segunda categoría (antes S/4.049)

- Nuevo monto de S/6.108 en la tercera categoría (antes S/5.399)

APROBACIÓN DE NORMATIVA QUE DEFINE INCREMENTO REMUNERATIVO PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO

Anualmente, diversas son las normativas que desde el gobierno peruano vienen dándose a conocer buscando beneficiar a los trabajadores ligados al sector público, siendo en este caso puntual el Decreto Supremo N° 241 la normativa a partir de la cual se aprueba nueva escala remunerativa.

De acuerdo a la información compartida por parte del MEF, “los servidores de apoyo a la función fiscal y administrativo del Ministerio Público sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728″, hoy terminan abarcando el grupo de funcionarios beneficiarios que además recibirá una gratificación por Fiestas Patrias, otra por Navidad, y también bonificación por escolaridad.

Con respecto a la nueva escala remunerativa que aprueba el gobierno peruano para beneficio de trabajadores de dicho organismo constitucional hacia el 2026, te compartimos el listado completo donde figuran establecidas desde niveles hasta rangos puntuales:

Gerente General / Jefe del Instituto de Medicina Legal (Directivo 7), S/15.600

Gerente Central / Secretario General (Directivo 6), S/14.442

Gerente / Procurador Público (Directivo 5), S/13.000

Subgerente (Directivo 4), S/11.362

Asesor, Administrador o Procurador Adjunto (Directivo 3), S/8.973

Abogado, Analista o Médico (Profesional 6), S/7.183

Biólogo, Psicólogo, Químico Farmacéutico, Tecnólogo Médico o Especialista Administrativo (Profesional 5), S/6.052

Operador Administrativo o Programador (Técnico 6), S/5.256

Asistente Administrativo (Técnico 5), S/4.962

Asistente Médico Legal o Técnico Necropsiador (Técnico 5), S/4.471

Auxiliar Administrativo (Auxiliar 1), S/3.842

Resulta importante destacar, que así como este beneficio otorgado a servidores de apoyo a la función fiscal y administrativa del Ministerio Público, otros trabajadores del sector público, y a partir del 2026, también gozarán de incrementos salariales que reconocen la labor realizada en favor del Estado.