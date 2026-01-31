Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), más de un millón de DNI electrónico 3.0 se han entregado a la población peruana hasta la fecha, lo cual garantiza mayor seguridad gracias a un chip con datos encriptados, huellas digitales y más. Precisamente, con el objetivo de que menores y adultos obtengan el nuevo documento de identidad, la entidad pública informó que durante las próximas semanas se llevará a cabo una megacampaña para otorgar el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) a más de 20 regiones del país. Esto permitirá que un grupo considerado vulnerable, en específico, pueda beneficiarse de esta campaña gratuita. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ SE BENEFICIARÁN CON EL DNI ELECTRÓNICO GRATIS?

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS), anunció que desde el 26 de enero al 1 de febrero de 2026 se desarrollará una megacampaña para diversos trámites de DNI. Esta importante iniciativa, que llegará a 21 departamentos, 30 provincias y 54 distritos a nivel nacional, beneficiará exclusivamente a menores de edad, adultos mayores y personas que presenten cierta discapacidad.

Entre las regiones que figuran para acceder a este beneficio están Cajamarca, Junín, Loreto, Apurímac, Madre de Dios, Cusco, Lima y más. Así, el Reniec estableció un ENLACE para conocer a detalles los departamentos beneficiados. Por último, esta campaña se desarrolla en todo el país en diversos espacios, como instituciones educativas, municipalidades, sedes de la Demuna, estadios, oficinas registrales y prefecturas regionales, entre otros. “Esta campaña tiene como objetivo atender de manera directa a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad que requieren su documento de identidad”, indicó la entidad, conforme comparte Latina.

¿A PARTIR DE QUÉ EDAD EL RENIEC TOMA LA FOTOGRAFÍA EN SUS OFICINAS PARA OBTENER EL DNI?

A través de sus redes sociales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que, desde ahora, no será necesario que los peruanos lleven su fotografía impresa para realizar trámites del DNI. Y es que, según la entidad pública, las personas mayores de 7 años de edad, es decir, niños, jóvenes y adultos se verán beneficiados con esta medida, ya que en las mismas oficinas de la institución pública se brindará este servicio. No obstante, el Reniec recomendó que las personas que deseen acceder a este beneficio eviten usar polos blancos y lentes, así como mantener las orejas descubiertas y no utilizar prendas que cubran la cabeza, salvo por motivos de salud o religiosos.