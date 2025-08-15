El Documento Nacional de Identidad (DNI) es esencial para la vida diaria de millones de peruanos, ya que pueden facilitar su identidad, así como acceder a derechos fundamentales (salud, educación, y programas sociales del Estado) y servicios importantes. De hecho, en especial, el DNI electrónico brinda mayores garantías de seguridad en las transacciones en línea y resguarda la identidad del ciudadano en el ámbito digital. Por ello, con el objetivo de que la población cuente con su documento actualizado, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dio a conocer las sanciones y consecuencias que enfrentarán aquellos ciudadanos que tengan su cédula vencida. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE TENER EL DNI VENCIDO, SEGÚN RENIEC?

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), existen cerca de 1.828.523 ciudadanos en nuestro país que cuentan con su Documento Nacional de Identidad (DNI) caducado hasta la fecha, por lo que en casos excepcionales podría tener severas consecuencias. Y es que, Jorge Puch Pardo Figueroa, subdirector de Vínculos y Archivo Registral del Reniec, explicó en una entrevista a La República que, si bien es cierto que no se impondrá una multa a los ciudadanos con el DNI vencido, estos no podrán efectuar diversos trámites ante distintas entidades.

No obstante, si la entidad pública detecta que la dirección no está actualizada o corroboran que el ciudadano no vive en la dirección que colocaron en su documento, recibirán una sanción del 0,3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, a S/ 16. Asimismo, según el funcionario del Reniec, aquellos que cuenten con su cédula caducada no podrán ejercer sus derechos civiles, como cobrar en entidades bancarias, efectuar procesos notariales y más. De esta manera, precisó que en distintas regiones del país se vienen realizando jornadas de actualización del DNI, con el fin de que la población pueda acceder a este trámite de manera oportuna y segura.

Por otro lado, a través de sus plataformas oficiales, el Reniec informó que los ciudadanos mayores de 60 años ya no tienen una fecha de caducidad en su Documento Nacional de Identidad (DNI), por lo que contará con la indicación ‘No caduca’. Por consiguiente, no será necesario que este sector de la población se acerque a las oficinas de dicha entidad para solicitar la renovación de su cédula, a menos que sean menores de 60 años y en su documento indicará que tiene un periodo de vigencia de 8 años a partir de la fecha de emisión.