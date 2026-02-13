En Perú, más de 15 millones de usuarios recurren a Yape, ya sea para recibir pagos en sus negocios o realizar transferencias diarias. Esta popular aplicación del Banco de Crédito del Perú (BCP) también permite pagar servicios básicos del hogar y acceder a descuentos en comercios afiliados.

¿Puedo cancelar un pago si me equivoqué de contacto o monto a yapear? Yape aclara qué puedes hacer

Entendemos lo relevante que resulta para ti solucionar este inconveniente. Si bien no es posible revertir el envío de Yape de manera automática, te recomendamos seguir estos pasos según el destino del dinero:

A otro Yape:

En este caso, Yape puede contactar a la persona por ti y solicitar la devolución de tu dinero.

Para hacerlo, sigue estos pasos:

Inicia sesión en Yape y toca en los audífonos para abrir el Centro de Ayuda. Selecciona el yapeo que necesitas que te devuelvan. Selecciona la opción “Me equivoqué al yapear”. Ubica la opción “Que Yape envíe mensaje” y presiona el botón. ¡Recuerda! La devolución dependerá de la buena voluntad de la otra persona.

Fuera de Yape:

En este caso, te recomendamos contactarte directamente con la persona para coordinar la devolución del dinero.

En muchos casos, el error ocurre cuando el número que tienes guardado ya no le pertenece a la persona a la que le ibas a yapear.

Por seguridad, no podemos mostrarte el número de otras personas, pero puedes buscar un número en tu libreta de contactos así:

Ingresa a la libreta de contactos de tu celular. Revisa si algún contacto comparte los 3 últimos dígitos del número al que yapeaste por error. Intenta comunicarte con la persona para coordinar la devolución. ¡Recuerda! La devolución dependerá de la buena voluntad de la otra persona.

¿Cómo pido un crédito desde Yape?​ Mira AQUÍ lo que debes hacer

Cuando tengas una oferta de crédito pre-aprobada, solicita tu crédito con estos pasos:

Ingresa a “Créditos” desde tu pantalla de inicio.

Usa la opción “Simula tu crédito”.

Según tu evaluación, verás los montos que puedes solicitar.

Elige una fecha para el pago de tu crédito.

A veces, será necesario validar tu identidad con una foto de tu rostro y de tu documento.

Revisa el resumen y acepta las condiciones.

Ingresa el código de validación que te llegará al celular.

¡Listo! Revisa que el dinero haya sido abonado a tu Yape