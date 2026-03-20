Si realizaste la gestión para renovar tu DNI o solicitaste un duplicado en una oficina del RENIEC y ahora deseas recogerlo en otra sede con menor afluencia, existe la posibilidad de modificar ese punto de entrega, siempre que el trámite haya sido efectuado de forma presencial. De acuerdo con la información disponible en el portal del Estado, esta opción aplica en diversos casos, como la actualización de datos, emisión por primera vez, renovación del documento o solicitudes relacionadas con menores de edad. No obstante, es importante tener en cuenta ciertas condiciones antes de solicitar el cambio. Por ejemplo, el traslado del lugar de recojo puede depender del estado en el que se encuentre el trámite, ya que si el documento ya está en proceso avanzado o listo para entrega, la modificación podría no ser viable. Asimismo, es recomendable verificar la disponibilidad en la nueva agencia elegida para evitar contratiempos.

¿Puedo recoger mi DNI en un una oficina distinta a donde fue tramitado? Esto dice Reniec

Sí, siempre y cuando el DNI se tramitó en una oficina puede solicitar el cambio de lugar de entrega. Estos son los requisitos:

Verifica que tu DNI está al 100 % aquí: consulta de estado de trámite.

Paga S/5.00 con el código 02143 en el Banco de la Nación o www.pagalo.pe.

Acude a la agencia recogeras tu DNI y sigue las indicaciones que te darán.

No aplica para DNI tramitado vía web.

¿Por qué no debe revelar la clave PIN del correo electrónico?

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instó a sus usuarios a no compartir con terceros su clave PIN del DNI electrónico, ya que podrían ser víctimas de algún fraude o suplantación de identidad. Por ello, en caso de extravío o robo del documento, es fundamental reportarlo ante la Policía Nacional y, posteriormente, gestionar la anulación de los certificados digitales en el Reniec, ya sea de forma virtual o presencial.

Ahora, en caso que el ciudadano haya olvidado la clave de seis dígitos, el Reniec dispuso de una plataforma llamada Ciudadano Digital con el objetivo de que puedan actualizarlo a través del internet de manera gratuita y segura. Si optan por esta forma, es indispensable contar con una lectora de tarjetas digitales. Asimismo, existe otra manera y es acudir a una oficina de dicha entidad, por lo que deberán presentar su DNI electrónico en vigencia. Es importancia recordar que esta clave es estrictamente confidencial y no la conoce nadie más, ni siquiera el Reniec.

¡Olvídate de las filas! Paga todos tus trámites de RENIEC en segundos desde Yape en 2026: mira AQUÍ cómo hacerlo

Actualmente, los ciudadanos pueden generar un código de pago único para realizar sus trámites de forma rápida, segura y cómoda, ya sea desde casa o desde cualquier lugar del país con solo tener internet. A continuación, se detalla cómo utilizar esta nueva plataforma y qué gestiones se pueden pagar a través de ella. Por ello, el Reniec puso a disposición la plataforma “Generación de Tickets para pagos de Tasa” (LINK). Su funcionamiento es sencillo y se realiza siguiendo estos pasos:

Ingresa a la web oficial del Reniec. Completa tus datos personales y selecciona el trámite que deseas realizar.

Genera tu código único de 14 dígitos. Este identificador será necesario para efectuar el pago y solo será vigente durante el día de emisión.

Elige tu canal de pago:

Yape : Abre la app, entra a “Yapear Servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y busca “Reniec”. Luego ingresa el código generado y confirma la operación.

: Abre la app, entra a “Yapear Servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y busca “Reniec”. Luego ingresa el código generado y confirma la operación. Agente BCP: Indica al agente el código de pago y el nombre del trámite para realizar la transacción en segundos. Una vez realizado el pago, el sistema valida automáticamente la operación, permitiendo que el trámite se active en cuestión de minutos. Este proceso reduce el riesgo de errores, elimina la necesidad de comprobantes físicos y brinda una experiencia más ágil para los usuarios, según comparte Perú Retail.