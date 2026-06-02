Las transferencias digitales se han convertido en una de las formas de pago más utilizadas por los peruanos, y Yape figura entre las plataformas que han impulsado esta transformación. Gracias a su rapidez y facilidad de uso, la aplicación permite enviar y recibir dinero en cuestión de segundos, simplificando desde pequeñas compras hasta pagos entre familiares y amigos. Su creciente popularidad ha generado diversas consultas entre los usuarios, especialmente sobre las posibilidades que ofrece la plataforma para administrar el dinero. Una de las dudas más frecuentes es si existe la opción de contar con una cuenta adicional dentro de Yape o manejar más de un perfil desde la misma aplicación. A continuación, te explicamos qué opciones contempla actualmente la plataforma y qué aspectos debes tener en cuenta si estás pensando en utilizar más de una cuenta.

¿Puedo tener más de una cuenta en Yape? La respuesta definitiva

En caso de que ya tengas una cuenta en Yape, sí podrás tener otra cuenta.

Pero recuerda que no es posible tener dos o más cuentas Yape con el mismo número celular.

Solo considera lo siguiente:

El correo electrónico, número celular, el equipo y la tarjeta de débito a registrar debe ser único para cada cuenta.

para cada cuenta. Solo puedes tener una cuenta Yape con DNI . Si quieres una cuenta adicional, deberás registrar una tarjeta débito.

. Si quieres una cuenta adicional, deberás registrar una tarjeta débito. Esta tarjeta de débito debe ser única para cada cuenta adicional.

Estas son las tarjetas que puedes afiliar a Yape:

Mibanco

Caja Huancayo

Caja Ica

Caja Piura

Caja Tacna

Caja Trujillo

Caja Metropolitana

¡Descubre aquí qué tipos de cuenta Yape hay!

Yape advierte: así puedes intentar recuperar un pago

La app cuenta con funciones pensadas para asistir a los usuarios cuando realizan un envío de dinero por error. A continuación, te explicamos las opciones disponibles que puedes emplear en estas situaciones.

Es importante tener en cuenta que, si envías dinero por Yape a un contacto equivocado o con un monto incorrecto, no es posible anular ni revertir la transferencia, ya que la plataforma procesa los pagos de manera inmediata.

Sin embargo, esto no significa que el dinero esté irremediablemente perdido. La forma más práctica de recuperar los fondos es contactar al destinatario de la transferencia y pedirle amablemente que devuelva el monto enviado por equivocación.

Aunque Yape no permite cancelar una transferencia ya realizada, la aplicación ofrece un recurso que puede ser útil en estos casos. Dentro del Centro de Ayuda, el usuario puede localizar la transacción errónea y activar la opción “Me equivoqué al yapear”, la cual envía un mensaje oficial al destinatario solicitando la devolución del dinero.

Cabe destacar que la efectividad de esta herramienta depende totalmente de la voluntad del receptor para reembolsar el monto enviado por error.

¿Qué hacer si el destinatario no usa Yape?

En caso de que el destinatario no tenga cuenta en Yape, la aplicación no podrá enviar ninguna notificación automática. Por ello, lo más recomendable es contactar directamente a la persona para pedirle que devuelva el dinero enviado por error.

Los errores al realizar un envío de dinero pueden ocurrir por diversas razones, por lo que se recomienda verificar cuidadosamente toda la información antes de confirmar la transferencia, para minimizar el riesgo de pérdidas.

Asimismo, es recomendable guardar los comprobantes de cada transacción, ya que pueden ser útiles como evidencia si se necesita solicitar un reembolso o iniciar un trámite formal.