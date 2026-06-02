Por Redacción EC

Las transferencias digitales se han convertido en una de las formas de pago más utilizadas por los peruanos, y Yape figura entre las plataformas que han impulsado esta transformación. Gracias a su rapidez y facilidad de uso, la aplicación permite enviar y recibir dinero en cuestión de segundos, simplificando desde pequeñas compras hasta pagos entre familiares y amigos. Su creciente popularidad ha generado diversas consultas entre los usuarios, especialmente sobre las posibilidades que ofrece la plataforma para administrar el dinero. Una de las dudas más frecuentes es si existe la opción de contar con una cuenta adicional dentro de Yape o manejar más de un perfil desde la misma aplicación. A continuación, te explicamos qué opciones contempla actualmente la plataforma y qué aspectos debes tener en cuenta si estás pensando en utilizar más de una cuenta.