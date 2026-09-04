Yape se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas en Perú para realizar pagos y transferencias desde el celular. Debido a su uso cotidiano, algunos usuarios pueden preguntarse si es posible manejar más de una cuenta dentro de la plataforma y qué alternativas existen para quienes necesitan utilizar el aplicativo de distintas maneras. Esta duda es especialmente frecuente entre quienes administran diferentes cuentas bancarias o buscan separar sus operaciones personales. La posibilidad de contar con más de un perfil puede resultar de interés para quienes realizan pagos con frecuencia o manejan distintos productos financieros. Sin embargo, antes de intentar registrar una nueva cuenta, conviene conocer las condiciones que establece la plataforma para sus usuarios. Esta información puede evitar inconvenientes y ayudar a elegir la alternativa más adecuada según cada necesidad.

¿Puedo tener más de una cuenta en Yape?

En caso de que ya tengas una cuenta en Yape, sí podrás tener otra cuenta.

Pero recuerda que no es posible tener dos o más cuentas Yape con el mismo número celular.

Solo considera lo siguiente:

El correo electrónico, número celular, el equipo y la tarjeta de débito a registrar debe ser único para cada cuenta.

para cada cuenta. Solo puedes tener una cuenta Yape con DNI . Si quieres una cuenta adicional, deberás registrar una tarjeta débito.

. Si quieres una cuenta adicional, deberás registrar una tarjeta débito. Esta tarjeta de débito debe ser única para cada cuenta adicional.

Estas son las tarjetas que puedes afiliar a Yape:

Caja Huancayo

Caja Ica

Caja Piura

Caja Tacna

Caja Trujillo

Caja Metropolitana

¡Descubre aquí qué tipos de cuenta Yape hay!

Quiero cambiar un dato de mi cuenta, ¿cómo hago?

Actualiza o cambia tus datos siguiendo los pasos que te dejamos en cada enlace:

Para cambiar tu número de celular, sigue este enlace.

de celular, sigue este enlace. Si cambiaste tu equipo móvil , ingresa aquí.

, ingresa aquí. ¿Quieres cambiar u olvidaste tu contraseña ? Ingresa aquí.

? Ingresa aquí. Para cambiar tu correo asociado a Yape, utiliza este enlace.

asociado a Yape, utiliza este enlace. Si tu tarjeta asociada a Yape está bloqueada, vencida o necesitas cambiarla, toca aquí.

En caso quieras cambiar tu tipo de Yape, todo lo necesario lo encuentras aquí.

Por último, si lo que quieres es cambiar el nombre que aparece en tu Yape por el nombre de tu negocio, te damos más información aquí.

¿Cómo cambiar mi correo asociado a Yape?

Para actualizar el correo que tienes asociado a Yape, sigue estos pasos:

Entra a “Mi Perfil” en la parte superior izquierda de tu app y selecciona “Eliminar mi cuenta”. Entra al app y toca el botón “Crear cuenta”. Ingresa el mismo número de celular que ya tenías registrado y el código de validación que te llegará por mensaje de texto. Coloca tu documento de identidad y tu nuevo correo electrónico. Ingresa tu clave de 6 dígitos y elige el mismo tipo de cuenta que tenías previamente. Sigue los pasos para validar tu identidad ¡y listo! Ya tienes tu nuevo correo afiliado a Yape.