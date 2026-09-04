Por Redacción EC

Yape se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas en Perú para realizar pagos y transferencias desde el celular. Debido a su uso cotidiano, algunos usuarios pueden preguntarse si es posible manejar más de una cuenta dentro de la plataforma y qué alternativas existen para quienes necesitan utilizar el aplicativo de distintas maneras. Esta duda es especialmente frecuente entre quienes administran diferentes cuentas bancarias o buscan separar sus operaciones personales. La posibilidad de contar con más de un perfil puede resultar de interés para quienes realizan pagos con frecuencia o manejan distintos productos financieros. Sin embargo, antes de intentar registrar una nueva cuenta, conviene conocer las condiciones que establece la plataforma para sus usuarios. Esta información puede evitar inconvenientes y ayudar a elegir la alternativa más adecuada según cada necesidad.