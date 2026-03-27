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¿Puedo votar con una foto o copia de mi DNI en las Elecciones Generales 2026? | Composición EC: Andina
¿Puedo votar con una foto o copia de mi DNI en las Elecciones Generales 2026? | Composición EC: Andina
Por Redacción EC

A medida que se acercan las Elecciones Generales 2026, muchos peruanos que viven en el país o en el extranjero, se preguntan qué documentos deben llevar consigo el día de la votación. Hoy en día es muy común usar el celular para todo y tener fotos de nuestros documentos a la mano, o simplemente llevar una fotocopia guardada para evitar que el original se pierda o se maltrate en la calle. Sin embargo, cuando se trata de ir a las urnas, las reglas son muy distintas a las de cualquier otro trámite cotidiano. No saber qué documentos acepta el personal de la ONPE podría causarte un mal rato, impedirte participar en esta importante decisión para el país e incluso generarte una multa innecesaria. Es vital tener claro si una simple imagen en la pantalla del teléfono o un papel impreso sirven para identificarte frente a los miembros de mesa. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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