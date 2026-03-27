A medida que se acercan las Elecciones Generales 2026, muchos peruanos que viven en el país o en el extranjero, se preguntan qué documentos deben llevar consigo el día de la votación. Hoy en día es muy común usar el celular para todo y tener fotos de nuestros documentos a la mano, o simplemente llevar una fotocopia guardada para evitar que el original se pierda o se maltrate en la calle. Sin embargo, cuando se trata de ir a las urnas, las reglas son muy distintas a las de cualquier otro trámite cotidiano. No saber qué documentos acepta el personal de la ONPE podría causarte un mal rato, impedirte participar en esta importante decisión para el país e incluso generarte una multa innecesaria. Es vital tener claro si una simple imagen en la pantalla del teléfono o un papel impreso sirven para identificarte frente a los miembros de mesa. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿ES POSIBLE SUFRAGAR SI SOLO PRESENTO UNA IMAGEN O UNA FOTOCOPIA DE MI IDENTIDAD?

Las leyes que rigen nuestros procesos electorales en el Perú son sumamente estrictas: la única forma de validar quién eres ante el presidente de mesa es mediante la entrega del DNI físico en original. Esto significa que el personal electoral tiene prohibido aceptar cualquier tipo de reproducción, sin importar qué tan nítida se vea o si es a colores.

Para evitar confusiones y no perder tu turno en la fila, ten en cuenta que los siguientes elementos no tienen ningún valor legal el día de la elección:

Capturas de pantalla: Está prohibido mostrar una foto del DNI desde la galería de fotos o redes sociales de tu celular.

Archivos digitales: No se permiten versiones guardadas en PDF ni aplicaciones de almacenamiento en la nube.

Copias en papel: Las fotocopias simples, las impresiones a color o incluso las que estén firmadas por un notario serán rechazadas de inmediato.

Documentos escaneados: Cualquier papel que no sea el carné de plástico oficial entregado por el RENIEC no será admitido para recibir la cédula de votación.

Foto: Andina

¿QUÉ SUCEDE SI MI DNI SE ENCUENTRA CADUCADO O PRÓXIMO A VENCER?

Afortunadamente, existe una medida excepcional para proteger el derecho al voto. Según la Resolución N.° 000030-2026/JNAC/RENIEC, se ha establecido lo siguiente:

Se otorga una prórroga automática para todos los documentos que hayan expirado o que estén por vencer.

Esta vigencia extendida es válida exclusivamente hasta el 12 de abril de 2026.

La medida busca evitar que la caducidad del DNI sea un obstáculo para la participación ciudadana en estos comicios generales.

¿QUÉ DOCUMENTOS ESTÁN TOTALMENTE EXCLUIDOS PARA ESTE PROCESO?

Es fundamental que el electorado comprenda que no existe un documento sustitutorio para el DNI. Para evitar contratiempos, tenga en cuenta que no podrá votar con:

Pasaportes de cualquier nacionalidad.

Cédulas de identidad emitidas por gobiernos extranjeros (como la chilena).

Libretas electorales de modelos antiguos que ya han perdido vigencia legal.

Comprobantes de inscripción o “colillas” de trámites de renovación en curso.

¿PUEDO SUFRAGAR SI MI IDENTIFICACIÓN PRESENTA ALGÚN DAÑO?

Si posees un DNI azul o electrónico que muestra signos de deterioro, aún podrías participar en la elección. La condición principal es que el estado del documento permita a los fiscalizadores y miembros de mesa ratificar tus datos personales y reconocer tu fotografía sin ambigüedades. No obstante, si el daño impide la verificación clara de tu identidad, la recomendación es gestionar un duplicado de manera inmediata.

(Foto: Municipalidad de Miraflores - Facebook)

¿CÓMO AFECTA MI DOMICILIO REGISTRADO AL LOCAL DE VOTACIÓN?

La asignación de los centros de votación es inamovible para este proceso electoral debido a que el padrón se cerró en octubre de 2025. Esto implica que:

Si resides en el exterior pero tu DNI aún figura con dirección en Perú, estás obligado a votar en territorio peruano.

Cualquier actualización de domicilio realizada recientemente solo tendrá validez para futuras elecciones, no para las de este año.

Cabe recordar que es indispensable entrar al sitio oficial de la ONPE para saber exactamente en qué colegio o local te toca y confirmar si fuiste seleccionado para ser miembro de mesa.

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