Las Elecciones Generales 2026 en el Perú se desarrollaron con una alta participación de ciudadanos que acudieron a las urnas para elegir a las principales autoridades del país, incluyendo la presidencia, vicepresidencias, congresistas y representantes al Parlamento Andino. En la etapa previa, el Jurado Nacional de Elecciones organizó un debate donde los candidatos presentaron sus propuestas en temas como seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Luego de la jornada electoral, surgió la duda sobre la situación de quienes no participaron en la primera vuelta ni realizaron el pago de la multa correspondiente. En la siguiente nota, se precisa si la falta de sufragio o el incumplimiento de la sanción económica impedirá o no que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en la segunda vuelta.

¿Puedo votar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales si no asistí a la primera y no pagué mi multa? Esto es lo que debes saber

De acuerdo con lo señalado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el hecho de mantener una multa electoral pendiente no restringe el derecho de los ciudadanos a participar en la segunda vuelta. En otras palabras, ninguna persona queda impedida de votar en la siguiente etapa del proceso por no haber cumplido aún con el pago de sanciones previas.

¿No votaste en las Elecciones Generales 2026? Estos son los montos oficiales que deberás pagar

Si el día de las elecciones la persona que ocupa un cargo de titular o suplente decidió no cumplir su función, recibirá una multa de S/ 275. Aunque tuvieron la oportunidad de justificar su inasistencia mediante excusas o justificaciones formales ante la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Así, en cuanto a la ciudadanía que no se acercó a su local de votación para emitir su voto, también serán acreedores de una sanción económica que dependerá de la clasificación del distrito del elector, según la Ley 28859. Es decir, si una persona vive en una zona considerada como pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50, mientras que los que residen en comunas consideradas pobre, la multa es de S/ 55. En el caso de habitar en un distrito considerado no pobre, la multa llega a S/ 110. Por último, para conocer si una persona cuenta con una multa electoral, el JNE puso a disposición una página web (ENLACE) que permite conocer con solo DNI si fuiste sancionado.

¿Fuiste miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026? Así podrás cobrar tu bono de 165 soles

Para que el dinero llegue directo a tu bolsillo sin vueltas ni trámites aburridos, solo tienes que seguir estos pasos desde tu celular o computadora:

-Primero, dirígete a la web consultaelectoral.onpe.gob.pe y pon tu número de DNI.

-Busca la opción para el pago de los integrantes de mesa.

-Haz clic donde dice “Registra tu modalidad de pago AQUÍ” y luego dale un toque al cuadro que dice “EMPEZAR”.

-Ingresar los datos correspondientes de tu DNI.

-Elige cómo quieres recibir tu dinero. Puedes pedir que te lo depositen en tu cuenta de ahorros, que te lo manden a tu Yape o Plin, o simplemente ir a cobrarlo a cualquier ventanilla del Banco de la Nación.

-Revisa bien tus datos antes de terminar, porque una vez que elijas, ya no hay marcha atrás.

-Al final, te llegará un correo avisándote que todo salió perfecto.

Cuáles son los beneficios de los miembros de mesa

Cumplir con la labor de conducir la mesa de sufragio trae consigo incentivos específicos. Aquellos que completen la jornada entera, desde la apertura a las 6:00 a. m. hasta el cierre del escrutinio, recibirán una retribución económica de 165 soles.

Asimismo, la ley garantiza un “día de descanso laboral no compensable” para el lunes siguiente, beneficio que se extiende tanto a trabajadores del sector público como del privado.

Las consecuencias de no participar de la jornada electoral

Ignorar el llamado de la ONPE conlleva sanciones económicas. Aquellos ciudadanos que, habiendo sido elegidos como titulares o suplentes, no se presenten a cumplir su función o se nieguen a integrarse a la mesa cuando sea necesario ante la ausencia de sus compañeros, deberán pagar una multa de 275 soles.

Es importante destacar que esta sanción es independiente de la multa por no acudir a votar; por lo tanto, un integrante que no asista y tampoco emita su voto podría enfrentar un doble castigo económico acumulado.