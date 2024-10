El Banco de la Nación es una entidad bancaria que representa al Estado Peruano en las transacciones comerciales en el sector público o privado, ya sea en todo el país o en el exterior. En ese sentido, todos los días, miles de peruanos se acercan a sus oficinas o simplemente utilizan sus principales plataformas para realizar alguna consulta o trámite. Sin embargo, debido al día no laborable declarado por el Gobierno para este lunes 7 de octubre, algunas agencias bancarias dejarán de atender al público.

Vale precisar que, el Banco de la Nación es una institución financiera estatal en nuestro país, creada en 1966, que tiene como finalidad principal fomentar el desarrollo económico del Perú a través de la provisión de servicios bancarios. Además, se enfoca en atender a sectores que tradicionalmente han estado excluidos del sistema financiero, como agricultores, pequeñas y medianas empresas, y comunidades rurales. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ AGENCIAS DEL BANCO DE LA NACIÓN NO ATENDERÁN ESTE LUNES 7 DE OCTUBRE?

El Banco de la Nación compartió para todos sus clientes una lista de agencias que cerrarán sus puertas este lunes 7 de octubre ya que es considerado día no laborable en el país, según el Decreto Supremo 011-2024-PCM. En este listado los usuarios del BN encontrarán el nombre de la agencia, su ubicación específica por departamento, provincia y distrito, con la finalidad de que las personas tomen las precauciones necesarias y así evitar complicaciones durante mencionado día.

Asimismo, la institución financiera del país instó a la ciudadanía a utilizar otras plataformas digitales para que puedan llevar a cabo sus transacciones, como la banca por internet, la aplicación móvil y los cajeros automáticos. Estos canales se encontrarán habilitados para realizar pagos o transacciones de urgencia.

¿CÓMO ES LA NUEVA PÁGINA WEB DEL BANCO DE LA NACIÓN?

El Banco de la Nación informó a sus usuarios que han rediseñado su página web para que los ciudadanos que deseen pagar ciertos trámites, obtener préstamos o acceder a productos, puedan navegar sin ningún inconveniente. “¡Estrenamos nueva web! Nos emociona anunciar el lanzamiento de nuestra página web renovada. Hemos rediseñado cada detalle para mejorar tu experiencia de navegación y ofrecerte una plataforma más ágil y moderna”, precisó la institución pública.

El Banco de la Nación no atenderá este lunes 7 de octubre en algunas agencias ubicadas a lo largo del país debido a que es un día no laborable. Foto: Captura BN

Por ello, el BN explicó que para disfrutar de esta experiencia los clientes tendrán que ingresar a la plataforma oficial (ENLACE) y encontrar en la parte superior derecha la conexión a Págalo.pe, la plataforma que permite efectuar pagos de tazas y servicios de diversas entidades del Estado. Al costado, encontrarás el botón de la banca por internet que permite gestionar las cuentas bancarias, realizar transferencias, pagos de servicios, entre otros. Por último, en la barra superior hay información de los productos y servicios orientados a clientes, ciudadanos y entidades del Gobierno.

¿CUÁLES SON LOS DÍAS NO LABORABLES EN EL PERÚ?

A inicios de año, el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N°011-2024-PCM mediante el diario El Peruano, que declara días no laborables compensables para los trabajadores del sector público, durante el presente año. Sin embargo, las horas que se dejen de laborar tendrán que ser recompensadas en los siguientes 10 días o en todo caso que lo determine el jefe inmediato.

Mientras que, para el sector privado pueden optar por tomar dicha disposición, pero con la condición que haya un acuerdo entre el empleador y sus trabajadores. De esta manera, ambos tienen que pactar la fecha en que se devolverá las horas que no se trabajaron, pero si no existe concertación la última decisión lo tomará el empleador. Por consiguiente, aquí te presentamos el listado de los días no laborables que restan para este 2024. Estos son: