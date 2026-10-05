Con la llegada de octubre, miles de pensionistas esperan el depósito correspondiente a sus pagos mensuales bajo los distintos regímenes administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). El desembolso se realizará mediante abono en cuentas bancarias o, en los casos establecidos, a través del servicio de pago a domicilio. El calendario contempla fechas específicas para cada régimen y busca ordenar el acceso a las pensiones. Así, los beneficiarios podrán disponer de sus recursos de acuerdo con el cronograma oficial.

La ONP recordó que los pensionistas cuentan con diferentes alternativas para retirar su dinero de manera segura y sin necesidad de acudir únicamente a las ventanillas. Los pagos pueden efectuarse directamente en entidades bancarias, cajeros automáticos y agentes autorizados. Estas opciones permiten facilitar el cobro y reducir los desplazamientos innecesarios. De esta manera, los jubilados podrán elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades.

Estas son las fechas que corresponde al cobro de los pensionistas en el mes de octubre

El cronograma de octubre avanza mientras los pensionistas de la ONP esperan la llegada de sus depósitos a sus cuentas bancarias. Esta vez, el orden de pago está determinado por la primera letra del apellido paterno, una distribución que permite organizar el desembolso de manera progresiva. Para quienes tienen apellidos ubicados entre las letras D y L, la fecha señalada es el lunes 5 de octubre. Un día después, el martes 6, será el turno de los pensionistas cuyos apellidos comiencen entre la M y la Q.

La jornada continuará el miércoles 7 de octubre con los beneficiarios cuyos apellidos paternos se encuentren entre la R y la Z. De esta manera, el calendario marca tres fechas consecutivas para que los pensionistas puedan disponer de sus recursos. El sistema busca facilitar el proceso y evitar aglomeraciones durante los días de cobro. Así, cada grupo deberá estar atento a la fecha que le corresponde según la inicial de su apellido.

Este es el cronograma de pagos de pensiones del Decreto Ley 19990 correspondiente a octubre

El calendario que ordena el pago de las pensiones correspondientes al Decreto Ley 19990 durante octubre ya cuenta con respaldo oficial. La programación fue aprobada mediante la Resolución Viceministerial N.° 0011-2026-EF/11.01, documento que establece las fechas para el desembolso a los beneficiarios. La disposición busca organizar el proceso de pago y brindar claridad a los pensionistas sobre cuándo podrán disponer de sus recursos. Así, el cronograma quedó formalmente establecido para esta jornada de cobros.

La norma fue publicada en una edición extraordinaria del boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, dando carácter oficial a la programación. Desde entonces, los pensionistas pueden conocer las fechas que les corresponden de acuerdo con el calendario establecido. El anuncio representa una referencia clave para quienes esperan el depósito de octubre. Con el cronograma definido, el proceso avanza bajo las fechas fijadas por las autoridades correspondientes.

Estas son las fechas que corresponden cobrar a los otros regímenes del Decreto Ley 20530 y 18846

La jornada de pagos continuará el miércoles 14 de octubre, fecha en la que 75,157 pensionistas podrán disponer del dinero correspondiente a sus respectivos regímenes. En este grupo se encuentran los beneficiarios del Decreto Ley 20530, Decreto Ley 18846, pensiones por encargo y del Régimen Especial Pesquero. También están incluidos quienes reciben prestaciones del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Así, el cronograma avanza hacia una nueva fecha clave para miles de jubilados.

Ante cualquier duda relacionada con el proceso de cobro, la ONP recordó que sus pensionistas cuentan con un canal de atención telefónica. A través de ONP Te escucha, pueden comunicarse al (01) 634 2222 y seleccionar la opción 1 para recibir orientación. El servicio funciona de lunes a viernes, desde las 08:00 hasta las 17:30 horas. De esta manera, los beneficiarios pueden resolver sus consultas y verificar información antes de acudir a realizar algún trámite.

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