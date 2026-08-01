El recientemente designado ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, afirmó que uno de los principales objetivos de su gestión será impulsar la formalización laboral en el país. El titular del sector sostuvo que buscará ampliar el acceso de los trabajadores a empleos formales, con beneficios sociales, cobertura de protección y mejores condiciones de trabajo, como parte de su agenda prioritaria. Sheput no es ajeno a esta cartera ministerial, ya que ocupó el mismo cargo durante el gobierno de Alejandro Toledo en 2005 y volvió a asumir la función en la breve administración de Manuel Merino en 2020. Además, fue congresista de la República entre 2016 y 2019 por la bancada de Peruanos por el Kambio, posteriormente denominada Contigo, periodo en el que presidió la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario.

Esto es lo mencionó Juan Sheput en una de las primeras entrevistas por lo que se trabajará en el nuevo gobierno

Juan Sheput, afirmó que su administración priorizará acciones orientadas a disminuir la informalidad laboral en el país. Para ello, indicó que se impulsarán medidas basadas en incentivos, programas de capacitación y un trabajo conjunto con el sector privado, con el propósito de generar mayores oportunidades de empleo formal para los trabajadores peruanos. En ese contexto, el titular del MTPE remarcó que el objetivo es que un mayor número de ciudadanos acceda a puestos de trabajo que garanticen beneficios como Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), vacaciones, gratificaciones, cobertura de salud y una pensión. Asimismo, descartó cualquier modificación que implique la reducción de derechos laborales o la eliminación de feriados, en línea con lo expresado previamente por la presidenta de la República.

La formalización laboral será uno de los ejes centrales de su gestión según menciona el ministro de trabajo

El ministro de trabajo afirmó que la promoción de la formalización laboral será una de las principales prioridades de su gestión. Según explicó durante una entrevista, la meta es que un mayor número de trabajadores acceda a empleos con beneficios sociales, protección laboral y mejores condiciones de trabajo. Para ello, sostuvo que se fortalecerá el diálogo entre el Estado, los trabajadores y el sector empresarial. El titular del MTPE precisó que esta estrategia también contemplará acciones para elevar la productividad y fomentar la participación del sector privado en la generación de empleo formal. Asimismo, indicó que la política laboral del Gobierno buscará facilitar la incorporación de trabajadores y empresas a la economía formal, procurando mantener la competitividad de las compañías y promover la creación de nuevos puestos de trabajo sin afectar su sostenibilidad.

Explicó los beneficios que traerá al reducir la informalidad en las empresas del sector privado en nuestro país

Por otro lado, Juan Sheput, señaló que reducir los niveles de informalidad será clave para fortalecer la productividad y mejorar la competitividad del país. En ese sentido, indicó que su cartera pondrá énfasis en el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo, la implementación de programas de capacitación y el trabajo articulado con el sector privado para ampliar las oportunidades laborales. Asimismo, el titular del MTPE afirmó que el Gobierno busca consolidar un entorno de mayor estabilidad y previsibilidad tanto para trabajadores como para empleadores. Explicó que la política laboral estará orientada a mantener un equilibrio entre la protección de los derechos laborales, la sostenibilidad de las empresas y la creación de nuevos puestos de trabajo. Agregó que el ministerio promoverá una estrategia moderna e inclusiva que permita vincular el crecimiento económico con el incremento del empleo formal y una mejor calidad de vida para las familias peruanas.

¿Qué dijo la nueva presidente Keiko Fujimori con respecto a los derechos laborales de los trabajadores?

La presidenta electa, Keiko Fujimori, afirmó que su gobierno mantendrá intactos los derechos laborales de los trabajadores, en respuesta a las dudas surgidas tras la presentación de una iniciativa del Ejecutivo sobre posibles cambios en la normativa laboral. La futura mandataria aseguró que no se recortará ningún beneficio y reiteró que ese compromiso fue expresado durante su mensaje al país. Sus declaraciones buscan despejar la incertidumbre generada por la propuesta presentada ante el Congreso.

El proyecto contempla evaluar mecanismos para flexibilizar algunos beneficios laborales, como vacaciones, horas extras, gratificaciones, utilidades y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), siempre mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores. Además, plantea revisar el régimen de feriados con el objetivo de mejorar la productividad. En otro momento, Fujimori señaló que cada ministro tendrá autonomía para conformar su equipo de trabajo y precisó que cualquier decisión sobre la continuidad del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, corresponderá al ministro del Interior, César Astudillo.

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