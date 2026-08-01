Por Redacción EC

El recientemente designado ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, afirmó que uno de los principales objetivos de su gestión será impulsar la formalización laboral en el país. El titular del sector sostuvo que buscará ampliar el acceso de los trabajadores a empleos formales, con beneficios sociales, cobertura de protección y mejores condiciones de trabajo, como parte de su agenda prioritaria. Sheput no es ajeno a esta cartera ministerial, ya que ocupó el mismo cargo durante el gobierno de Alejandro Toledo en 2005 y volvió a asumir la función en la breve administración de Manuel Merino en 2020. Además, fue congresista de la República entre 2016 y 2019 por la bancada de Peruanos por el Kambio, posteriormente denominada Contigo, periodo en el que presidió la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario.