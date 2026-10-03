Por José Templo

A un día de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mantiene medidas extraordinarias para atender a los ciudadanos que necesitan realizar trámites o recoger su DNI antes de acudir a votar este domingo 4 de octubre, en distintos puntos del país durante estas jornadas previas a los comicios. Entre estas opciones se encuentra el DNI Exprés, habilitado de manera excepcional para quienes hayan perdido o sufrido el robo de su documento y necesiten obtener un duplicado en un plazo de 24 horas. A ello se suman otras disposiciones adoptadas por Reniec para este fin de semana. Conoce en qué consiste el DNI Exprés, quiénes pueden acceder a este servicio y qué otras medidas estarán disponibles antes de las elecciones.

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