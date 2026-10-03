A un día de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mantiene medidas extraordinarias para atender a los ciudadanos que necesitan realizar trámites o recoger su DNI antes de acudir a votar este domingo 4 de octubre, en distintos puntos del país durante estas jornadas previas a los comicios. Entre estas opciones se encuentra el DNI Exprés, habilitado de manera excepcional para quienes hayan perdido o sufrido el robo de su documento y necesiten obtener un duplicado en un plazo de 24 horas. A ello se suman otras disposiciones adoptadas por Reniec para este fin de semana. Conoce en qué consiste el DNI Exprés, quiénes pueden acceder a este servicio y qué otras medidas estarán disponibles antes de las elecciones.

¿QUÉ ES EL DNI EXPRÉS Y CÓMO PUEDES OBTENER TU DOCUMENTO EN 24 HORAS?

Reniec habilitó de manera excepcional el DNI Exprés para quienes hayan perdido su documento o hayan sufrido un robo a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Este servicio permite tramitar por internet un duplicado del DNI y recogerlo dentro de las 24 horas.

Para iniciar el procedimiento, el ciudadano debe:

Ingresar a la página web oficial de Reniec. Seleccionar las opciones correspondientes para solicitar el duplicado del DNI Exprés. Elegir una de las 27 agencias habilitadas para el recojo del documento. Verificar el horario de atención de la agencia seleccionada.

Las agencias autorizadas están ubicadas en Lima, Callao y diferentes regiones del país, y cuentan con horarios especiales durante este fin de semana electoral.

Es importante señalar que la solicitud del DNI Exprés estará disponible hasta las 10:00 de la mañana del domingo 4 de octubre, según informa la agencia Andina.

Foto: RENIEC.

¿PUEDES VOTAR CON EL DNI VENCIDO ESTE 4 DE OCTUBRE?

Los ciudadanos cuyo DNI esté vencido sí podrán utilizarlo para votar este domingo 4 de octubre. Reniec prorrogó de manera excepcional la vigencia de los documentos de identidad vencidos o próximos a caducar para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Esta disposición tiene efectos exclusivamente para el sufragio. Para realizar otros trámites, corresponde gestionar la renovación del DNI.

¿QUÉ HORARIOS TENDRÁN LAS OFICINAS DE RENIEC ESTE FIN DE SEMANA?

Reniec atenderá este sábado 3 y domingo 4 de octubre en más de 200 centros a nivel nacional, con horarios extraordinarios para trámites y entrega de DNI a ciudadanos mayores de edad.

Este sábado, algunas sedes atenderán durante más de 12 horas, mientras que el domingo algunas funcionarán hasta las 5:00 p. m., hora de cierre de los locales de votación.

Los horarios varían según cada oficina, por lo que se recomienda consultar previamente el listado oficial de sedes y horarios.

Cabe recordar que quienes ya realizaron un trámite, pueden revisar el estado de su DNI y acudir a recogerlo cuando el sistema indique que está al 100%.

(Foto referencial: GEC) / MARIO ZAPATA

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

VÍDEO RECOMENDADO: