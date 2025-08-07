Con la llegada de agosto, el Congreso inicia una nueva fase bajo el liderazgo de su recientemente elegida Mesa Directiva. En esta etapa inicial, las autoridades del Parlamento tienen previsto reunirse con los voceros de las distintas bancadas a fin de establecer la conformación de las comisiones legislativas. Estas comisiones desempeñarán un rol fundamental en el análisis de numerosos proyectos de ley que permanecen pendientes, así como de las propuestas que se presenten en los próximos meses. Entre los temas prioritarios figura el debate sobre el retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) previsto para 2025.

El proceso para analizar la viabilidad del séptimo retiro de fondos de las AFP comenzará el jueves 7 de agosto, cuando se defina la conformación de las comisiones del Congreso y se elijan sus integrantes.

En el periodo legislativo anterior, Ilich López, representante de Acción Popular, presidió la Comisión de Economía, órgano encargado de revisar los proyectos vinculados al sistema de pensiones. Aunque aún no se ha confirmado si continuará en ese cargo, se sabe que su bancada busca nuevamente encabezar este espacio clave para el desarrollo del debate.

Dentro del Congreso existen bloques que presionan para agilizar el tratamiento del séptimo retiro de los fondos de las AFP y colocarlo como una prioridad en la agenda legislativa. Aunque aún no se ha fijado una fecha concreta para su debate, las recientes gestiones de parlamentarios como José Luna sugieren que la discusión podría concretarse en el corto plazo.

Sin embargo, de acuerdo a Infobae, el avance de esta propuesta depende de que la Comisión de Economía decida incorporarla formalmente en su plan de trabajo. Dado que todavía no se han nombrado a los miembros de dicha comisión, sus posiciones respecto al tema siguen siendo una incógnita, dejando en el aire la programación del debate.

Cabe recordar que el séptimo retiro fue aprobado a inicios de 2024, y los beneficiarios tuvieron acceso a esos fondos a lo largo del año, con desembolsos que, en algunos casos, se extendieron hasta diciembre.

Qué debes saber sobre las AFP

Las AFP, o Administradoras de Fondos de Pensiones, son organizaciones que se encargan de administrar los ahorros que los trabajadores acumulan a lo largo de su vida laboral. Cada vez que una persona trabaja, una parte de su salario se destina a un fondo individual que la AFP maneja, invierte y hace crecer para asegurar que, cuando llegue el momento de retirarse, pueda contar con un ingreso estable que le permita vivir con tranquilidad.

Además de manejar estos fondos, las AFP ofrecen servicios relacionados con la protección social, como seguros de invalidez o sobrevivencia, y orientación sobre cómo planificar mejor la jubilación. Su papel es fundamental en los sistemas de pensiones privadas, ya que buscan maximizar los recursos de los afiliados para garantizar su bienestar económico en la etapa posterior a la vida laboral activa.