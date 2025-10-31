Hoy son más de 15 millones los peruanos que tienen descargado e instalado Yape en su celular con el objetivo de enviar y recibir dinero de manera digital y sin costo alguno. Al respecto, y como parte de las operaciones realizadas, resulta fundamental contar con una clave de 6 dígitos, sin embargo, en momentos determinados puede terminar sucediendo que la olvides por completo o decidas cambiarla, y obligatoriamente debas recurrir a paso a paso puntual para crear nueva contraseña.

ESTO ES LO QUE DEBES HACER PARA CAMBIAR LA CLAVE DE INGRESO A YAPE

El uso de Yape a nivel nacional ha aumentado exponencialmente durante los últimos años tras un 2016 a partir del cual inició operaciones para promover las transferencias interbancarias de manera digital gracias al acceso permitido colocando la tradicional clave secreta de 6 dígitos requerida por toda entidad financiera.

De acuerdo a información compartida mediante la plataforma digital de la billetera creada por el BCP, los usuarios del popular aplicativo que olvidaron la combinación de dígitos para ingresar o simplemente desean modificarla por seguridad, deben seguir al pie de la letra una serie de pasos a fin de generar una nueva serie numérica.

Ante lo expuesto, a continuación te compartimos los detalles referentes al cambio de clave de 6 dígitos que necesitas realizar en Yape por olvido o actualización de datos haciendo uso de tu Documento Nacional de Identidad (DNI):

1- Abre Yape y pulsa “¿Olvidaste tu clave?” que figura en pantalla principal.

2- Coloca el número de celular asociado a tu cuenta.

3- Tras ello, ingresa el código de validación que recibirás por mensaje de texto.

4- Inmediatamente, sube una foto del DNI que ingresaste en el registro y un selfie sin lentes para validar tu identidad procurando estar en un ambiente iluminado.

5- Por último, crea una nueva clave de acceso, y confírmala para que puedas empezar a acceder a Yape de manera directa y sin inconvenientes.

En relación a la creación de claves seguras, y adicionalmente, Yape te recomienda que no utilices datos personales como fechas de cumpleaños, DNI o aniversarios, evites usar números consecutivos o un mismo número que se repita, no compartir tu clave con familia o amigos ni mucho menos guardar contraseñas en tus notas o aplicaciones de celular.

ESTOS SON LOS LÍMITES DE YAPEO DIARIO Y LA FORMA CÓMO PUEDES CAMBIARLOS DESDE TU CELULAR

A diario, los peruanos con Yape instalado, realizan transacciones que conllevan un límite en cuanto a monto enviado se refiere, permitiéndote la billetera digital desarrollada por el BCP, que hasta tengas la chance de elegir entre 3 cantidades de dinero habilitadas.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, tu tope para transferir dinero hoy asciende a los 500 soles, sin embargo, puedes optar por cambiarlo, y terminar escogiendo entre 950 y los S/2.000 desde tu propio dispositivo móvil, y sin necesidad de recurrir a trámites presenciales.

Si te interesa modificar límite de yapeo diario, toma en consideración el siguiente paso a paso que te permitirá concretarlo, y así ampliar monto permitido para envíos de dinero mediante la popular billetera digital del BCP:

Ingresa desde “Ajustes” en el menú de Yape.

Toca en la opción “Límites transaccionales”.

Elige el límite de yapeo diario que prefieres.

Solo si deseas aumentar tu límite, deberás confirmar tu biometría digital.

Ingresa el código de validación que llegará a tu celular ¡Y listo!

Cabe resaltar, que una vez modificado, el BCP te brinda la alternativa de retornar a límite anterior siguiendo los mismos pasos, mientras con respecto a la recepción de envíos, considera que puedes recibir hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, monto ascendente a los S/26,750 mensuales.

EL MONTO MÁXIMO QUE HABILITA YAPE PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS EN APP

Desde hace 8 años aproximadamente es que Yape no solo promueve transferencias interbancarias mediante su billetera digital, sino también recarga de celulares, compras por internet, cambio de dólares, y hasta el pago de servicios por los cuales antes tenías que dirigirte a alguna agencia o cancelarlos presencialmente en otros establecimientos.

Al respecto, hoy te compartimos información referente a la última funcionalidad mencionada y que forma parte del aplicativo móvil creado por BCP, destacando que como máximo puedes usar S/2,000 de tu saldo en cuenta para efectuar las operaciones requeridas, y 20,000 en total al mes sin que afecte tu límite de yapeo diario.

Con respecto al pago de servicios con Yape, considera que la opción solo figura disponible y dirigida a usuarios que se registraron teniendo cuenta en BCP y a través del Documento Nacional de Identidad (DNI).

A continuación, y como parte de los datos compartidos acerca de los montos máximos, entre otros, resaltamos a las principales empresas que puedes encontrar en la billetera digital con más de 15 millones de yaperos, y cumplir con la cancelación de facturas vencidas o pendientes sin comisiones de por medio:

LUZ

- Luz del Sur / Enel / Electrocentro / Enosa / Electro Sur Este / Electro Ucayali / Electrodunas / Seal

AGUA

- Sedapal / EPS Grau / Epsel / Sedalib / Seda Ayacucho / Sedapar / Emapa / EPS Ilo / Agua Tumbes

GAS

- Cálidda / Llamagas / Contugas / Lima Gas

TELECOMUNICACIONES

- Movistar / Claro / Entel / Bitel / Directv / Win / Mi Fibra / Cable Visión

VENTAS POR CATÁLOGO

- Yanbal / Azzorti / Livva / Ésika / Oriflame

Desde la comodidad de tu hogar, y a través de tu dispositivo móvil inteligente, realiza tus pagos de servicios con Yape inicialmente ingresando a tu app, y seleccionando el botón “Yapear Servicios”, y por último utilizando el buscador o seleccionando una categoría para ingresar el código del cliente correspondiente a fin de hacerlo efectivo pulsando la opción correcta.