Hoy son más de 15 millones los peruanos que tienen descargado e instalado Yape en su celular con el objetivo de enviar y recibir dinero de manera digital y sin costo alguno. Al respecto, y como parte de las operaciones realizadas, resulta fundamental contar con una clave de 6 dígitos, sin embargo, en momentos determinados puede terminar sucediendo que la olvides por completo o decidas cambiarla, y obligatoriamente debas recurrir a paso a paso puntual para crear nueva contraseña.
ESTO ES LO QUE DEBES HACER PARA CAMBIAR LA CLAVE DE INGRESO A YAPE
El uso de Yape a nivel nacional ha aumentado exponencialmente durante los últimos años tras un 2016 a partir del cual inició operaciones para promover las transferencias interbancarias de manera digital gracias al acceso permitido colocando la tradicional clave secreta de 6 dígitos requerida por toda entidad financiera.
De acuerdo a información compartida mediante la plataforma digital de la billetera creada por el BCP, los usuarios del popular aplicativo que olvidaron la combinación de dígitos para ingresar o simplemente desean modificarla por seguridad, deben seguir al pie de la letra una serie de pasos a fin de generar una nueva serie numérica.
Ante lo expuesto, a continuación te compartimos los detalles referentes al cambio de clave de 6 dígitos que necesitas realizar en Yape por olvido o actualización de datos haciendo uso de tu Documento Nacional de Identidad (DNI):
1- Abre Yape y pulsa “¿Olvidaste tu clave?” que figura en pantalla principal.
2- Coloca el número de celular asociado a tu cuenta.
3- Tras ello, ingresa el código de validación que recibirás por mensaje de texto.
4- Inmediatamente, sube una foto del DNI que ingresaste en el registro y un selfie sin lentes para validar tu identidad procurando estar en un ambiente iluminado.
5- Por último, crea una nueva clave de acceso, y confírmala para que puedas empezar a acceder a Yape de manera directa y sin inconvenientes.
En relación a la creación de claves seguras, y adicionalmente, Yape te recomienda que no utilices datos personales como fechas de cumpleaños, DNI o aniversarios, evites usar números consecutivos o un mismo número que se repita, no compartir tu clave con familia o amigos ni mucho menos guardar contraseñas en tus notas o aplicaciones de celular.
ESTOS SON LOS LÍMITES DE YAPEO DIARIO Y LA FORMA CÓMO PUEDES CAMBIARLOS DESDE TU CELULAR
A diario, los peruanos con Yape instalado, realizan transacciones que conllevan un límite en cuanto a monto enviado se refiere, permitiéndote la billetera digital desarrollada por el BCP, que hasta tengas la chance de elegir entre 3 cantidades de dinero habilitadas.
De acuerdo a la información compartida oficialmente, tu tope para transferir dinero hoy asciende a los 500 soles, sin embargo, puedes optar por cambiarlo, y terminar escogiendo entre 950 y los S/2.000 desde tu propio dispositivo móvil, y sin necesidad de recurrir a trámites presenciales.
Si te interesa modificar límite de yapeo diario, toma en consideración el siguiente paso a paso que te permitirá concretarlo, y así ampliar monto permitido para envíos de dinero mediante la popular billetera digital del BCP:
- Ingresa desde “Ajustes” en el menú de Yape.
- Toca en la opción “Límites transaccionales”.
- Elige el límite de yapeo diario que prefieres.
- Solo si deseas aumentar tu límite, deberás confirmar tu biometría digital.
- Ingresa el código de validación que llegará a tu celular ¡Y listo!
Cabe resaltar, que una vez modificado, el BCP te brinda la alternativa de retornar a límite anterior siguiendo los mismos pasos, mientras con respecto a la recepción de envíos, considera que puedes recibir hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, monto ascendente a los S/26,750 mensuales.
EL MONTO MÁXIMO QUE HABILITA YAPE PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS EN APP
Desde hace 8 años aproximadamente es que Yape no solo promueve transferencias interbancarias mediante su billetera digital, sino también recarga de celulares, compras por internet, cambio de dólares, y hasta el pago de servicios por los cuales antes tenías que dirigirte a alguna agencia o cancelarlos presencialmente en otros establecimientos.
Al respecto, hoy te compartimos información referente a la última funcionalidad mencionada y que forma parte del aplicativo móvil creado por BCP, destacando que como máximo puedes usar S/2,000 de tu saldo en cuenta para efectuar las operaciones requeridas, y 20,000 en total al mes sin que afecte tu límite de yapeo diario.
Con respecto al pago de servicios con Yape, considera que la opción solo figura disponible y dirigida a usuarios que se registraron teniendo cuenta en BCP y a través del Documento Nacional de Identidad (DNI).
A continuación, y como parte de los datos compartidos acerca de los montos máximos, entre otros, resaltamos a las principales empresas que puedes encontrar en la billetera digital con más de 15 millones de yaperos, y cumplir con la cancelación de facturas vencidas o pendientes sin comisiones de por medio:
- LUZ
- Luz del Sur / Enel / Electrocentro / Enosa / Electro Sur Este / Electro Ucayali / Electrodunas / Seal
- AGUA
- Sedapal / EPS Grau / Epsel / Sedalib / Seda Ayacucho / Sedapar / Emapa / EPS Ilo / Agua Tumbes
- GAS
- Cálidda / Llamagas / Contugas / Lima Gas
- TELECOMUNICACIONES
- Movistar / Claro / Entel / Bitel / Directv / Win / Mi Fibra / Cable Visión
- VENTAS POR CATÁLOGO
- Yanbal / Azzorti / Livva / Ésika / Oriflame
Desde la comodidad de tu hogar, y a través de tu dispositivo móvil inteligente, realiza tus pagos de servicios con Yape inicialmente ingresando a tu app, y seleccionando el botón “Yapear Servicios”, y por último utilizando el buscador o seleccionando una categoría para ingresar el código del cliente correspondiente a fin de hacerlo efectivo pulsando la opción correcta.