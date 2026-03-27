Por Redacción EC

En los últimos años, las estafas financieras se han vuelto cada vez más sofisticadas y creativas, lo que hace que muchas personas puedan convertirse en víctimas con relativa facilidad. Las plataformas de pago digital, incluidas las billeteras como Yape, no están exentas de estos riesgos, ya que los delincuentes cibernéticos buscan constantemente vulnerar la seguridad de las cuentas de los usuarios. Estas prácticas representan un peligro real para miles de personas en todo el país, por lo que las instituciones financieras han reforzado las recomendaciones de seguridad, instando a los clientes a proteger sus contraseñas, habilitar la verificación en dos pasos y estar atentos a posibles intentos de fraude. Además, se sugiere nunca compartir datos personales ni financieros por mensajes o llamadas sospechosas, así como actualizar periódicamente las aplicaciones y sistemas operativos de los dispositivos. En esta nota, te detallamos las principales modalidades de fraude y las medidas que puedes adoptar para mantener tu dinero seguro.