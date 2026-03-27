En los últimos años, las estafas financieras se han vuelto cada vez más sofisticadas y creativas, lo que hace que muchas personas puedan convertirse en víctimas con relativa facilidad. Las plataformas de pago digital, incluidas las billeteras como Yape, no están exentas de estos riesgos, ya que los delincuentes cibernéticos buscan constantemente vulnerar la seguridad de las cuentas de los usuarios. Estas prácticas representan un peligro real para miles de personas en todo el país, por lo que las instituciones financieras han reforzado las recomendaciones de seguridad, instando a los clientes a proteger sus contraseñas, habilitar la verificación en dos pasos y estar atentos a posibles intentos de fraude. Además, se sugiere nunca compartir datos personales ni financieros por mensajes o llamadas sospechosas, así como actualizar periódicamente las aplicaciones y sistemas operativos de los dispositivos. En esta nota, te detallamos las principales modalidades de fraude y las medidas que puedes adoptar para mantener tu dinero seguro.

¡Es una estafa! Si recibes un mensaje de texto donde indican que tienes un bono del Estado de S/ 350 por cobrar o algún premio, y adjuntan un link, ¡no lo abras!

Yape nunca te pedirá que compartas tus datos de inicio de sesión o que los ingreses en una página web. Recuerda que los estafadores quieren saber esta información para acceder a tu cuenta.

Tu información de inicio de sesión son:

Tu Correo electrónico.

La clave de 06 dígitos para ingresar a Yape.

El código de validación (que enviamos por SMS para que apruebes una transacción, por ejemplo).

¡Siempre debes estar alerta para evitar ser víctima del fraude digital!

¿Enviaste dinero por error? Así puedes recuperarlo en Yape antes de que sea tarde

La aplicación incluye herramientas diseñadas para asistir a los usuarios cuando se produce un envío de dinero por equivocación. A continuación, detallamos las alternativas disponibles para manejar este tipo de situaciones.

Es fundamental entender que, si se transfiere dinero a un contacto incorrecto o con un monto equivocado, no es posible cancelar ni revertir la operación, ya que Yape procesa los pagos de forma instantánea. Sin embargo, esto no implica que los fondos se hayan perdido definitivamente. La manera más directa de recuperarlos es comunicarse con la persona que recibió el dinero y solicitarle amablemente la devolución.

Aunque la app no permite anular la transferencia, ofrece un recurso dentro del Centro de Ayuda llamado “Me equivoqué al yapear”. Esta opción permite enviar un mensaje oficial al receptor notificándole sobre el error y solicitando la devolución del dinero. Es importante mencionar que el éxito de este método depende completamente de la disposición del destinatario para reembolsar la suma enviada por error.

¿Qué hacer si el destinatario no usa Yape?

En caso de que el destinatario no tenga cuenta en Yape, la aplicación no podrá enviar ninguna notificación automática. Por ello, lo más recomendable es contactar directamente a la persona para pedirle que devuelva el dinero enviado por error.

Los errores al realizar un envío de dinero pueden ocurrir por diversas razones, por lo que se recomienda verificar cuidadosamente toda la información antes de confirmar la transferencia, para minimizar el riesgo de pérdidas.

Asimismo, es recomendable guardar los comprobantes de cada transacción, ya que pueden ser útiles como evidencia si se necesita solicitar un reembolso o iniciar un trámite formal.