Durante los últimos meses, millones de trabajadores formales, tanto de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) como de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), se mantienen a la expectativa ante un posible nuevo retiro de sus fondos previsionales. De hecho, desde el Congreso de la República se han presentado cerca de 24 proyectos de ley para el desembolso de la AFP y tres para el retiro de la ONP. Sin embargo, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, ha mostrado su disconformidad ante una eventual aprobación del dictamen, argumentando que busca que la ciudadanía cuente con una protección social en los próximos años. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO EL MINISTRO DE TRABAJO, DANIEL MAURATE, SOBRE UN EVENTUAL RETIRO DE LA ONP Y AFP?

Tras los diversos proyectos de ley que se han presentado en el Congreso de la República, buscando un nuevo retiro de la ONP y AFP, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, se mostró en contra de estas iniciativas legislativas debido a que pone en riesgo la protección social y las pensiones de los trabajadores formales del país. Según el titular del MTPE en declaraciones para los medios, los peruanos deben contar con recursos en tiempos de desempleo, asegurando que cuenten con un ingreso digno al momento de jubilarse.

“Si se impulsa la política de consumirse la CTS y quedarse sin recursos cuando se pierde el empleo, o de retirar anticipadamente las pensiones y luego quedarse sin pensión cuando estén viejitos, finalmente se perjudica a los trabajadores. Un Gobierno o un Estado tiene que hacer todo su esfuerzo para que todos los trabajadores tengan protección social para que todos los trabajadores cuando se queden sin empleo tengan recursos”, dijo durante el lanzamiento de la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) 2026.

Asimismo, el ministro de Trabajo se refirió sobre el reglamento de la reforma de pensiones, señalando que hasta el momento no se ha definido una fecha para su publicación. “En cuanto lo tengamos, daremos a conocer no solo la fecha, sino también los pormenores y detalles”, detalló. Cabe mencionar que ninguna de las propuestas relacionadas con la ONP ha sido aprobada ni tiene una fecha establecida para su debate en el Pleno, por lo que se mantienen en evaluación dentro de las comisiones de Economía y Trabajo, sin dictámenes emitidos ni un cronograma definido.