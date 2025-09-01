Actualmente, contar con una vivienda propia o realizar ciertas remodelaciones son uno de los anhelos de muchos peruanos. De hecho, para alcanzar este objetivo, resulta clave disponer de un capital propio o acceder a un crédito hipotecario con tasas de interés competitivas frente a las de otras entidades financieras, lo que facilita concretar dichas operaciones. En ese sentido, con la finalidad de que una parte de la población obtenga un financiamiento más accesible para la compra de una casa, el Banco de la Nación, junto al Fondo Mi Vivienda, se encuentran en coordinaciones para el diseño de un nuevo producto financiero que permita obtener terrenos en el país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SERÁ EL CRÉDITO HIPOTECARIO QUE LANZARÁ EL BANCO DE LA NACIÓN?

A través del programa Andina al Día del Canal Andina Online, Piero Flores, subgerente de banca personal del Banco de la Nación, anunció una buena noticia para muchas familias que buscan tener su casa propia. Se trata de una medida que busca facilitar, mediante un crédito hipotecario, la adquisición de terrenos que en un futuro pueda convertirse en una vivienda. Por ello, dicha entidad financiera estatal sostiene diversas reuniones con representantes del Fondo Mi Vivienda para el diseño de este nuevo producto financiero.

“Diseñamos una nueva solución financiera, orientada a facilitar la adquisición de un activo que en un futuro pueda ser la vivienda familiar. La idea es que las personas, al menos, puedan comprar un terreno formal donde luego puedan construir. El objetivo del banco es comenzar a otorgar estos préstamos antes de que termine el presente ejercicio”, detalló Flores en mencionado programa.

Por lo tanto, este nuevo financiamiento hipotecario estaría listo para ser presentado al mercado nacional a finales de año. Inclusive, el funcionario del Banco de la Nación sostuvo que este nuevo producto financiero tiene como finalidad aprovechar la disponibilidad de terrenos en el mercado inmobiliario formal, brindando a los beneficiarios facilidades para la adquisición de estos activos. “Por lo menos van a poder comprar un activo, comprando un terreno, para poder construir a futuro”, aseguró.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL CRÉDITO HIPOTECARIO DEL BANCO DE LA NACIÓN?

Durante la entrevista, Piero Flores reveló que en la actualidad hay muchos trabajadores del sector público que no pueden acceder a la compra de algún departamento, debido a sus ingresos económicos. Sin embargo, informó que el Banco de la Nación continúa otorgando créditos hipotecarios a los empleados estatales a nivel nacional en lo que va del año, es decir, son más de 6 000 financiamientos en diversas modalidades que han sido aprobados.

“Hay mucho empleado público que no puede acceder por sus ingresos a la compra de un departamento. Este 2025, ya tenemos otorgados 6 200 créditos hipotecarios para solución de vivienda. Ello, en las modalidades de compra de vivienda nueva o bien terminado, mejoras, ampliación o remodelación de vivienda y traslado de deuda, para aquellos que quieran pasarse al BN. Hasta el momento tenemos en cartera 6,200 préstamos hipotecarios. Mensualmente se otorgan entre 90 y 100 créditos hipotecarios”, explicó.