Este lunes 16 de marzo inició oficialmente el Año Escolar 2026 en el Perú, donde más de 6.2 millones de estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria retornaron a las aulas. Por su parte, el Ministerio de Educación (Minedu) destinó cerca de 295 millones de soles para el mantenimiento preventivo de los colegios a nivel nacional, labores que se realizaron durante los meses de enero y febrero. Inclusive, se suscribió un convenio con el Ministerio del Interior (Mininter) que establece mecanismos de cooperación con el objetivo de garantizar entornos seguros a través de programas preventivos de la Policía y acciones de seguridad escolar. En ese contexto, el Gobierno dio luz verde a una transferencia de S/ 25.086.073 en el Presupuesto del Sector Público para otorgar un bono dirigido exclusivamente para los docentes y auxiliares de educación. Este beneficio económico permitirá favorecer al sector educativo, en reconocimiento a su labor en el desarrollo de la educación del país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN LOS DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN TRAS LA APROBACIÓN DEL BONO EXTRAORDINARIO?

A través del Decreto Supremo n.º 037-2026-EF, el Gobierno Nacional admitió la transferencia de S/ 25.086.073 del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 para entregar, por única vez, un bono extraordinario a 374 419 docentes y auxiliares de educación de los colegios públicos del país. Es decir, específicamente el bono beneficiará a los profesionales nombrados o contratados en instituciones educativas públicas de Educación Básica y Técnico-Productiva, así como al personal de institutos técnicos y de las unidades ejecutoras de educación de los gobiernos regionales. También alcanzará a los docentes de escuelas administradas por los ministerios de Defensa e Interior.

Esta medida se da gracias a que forma parte del convenio colectivo a nivel descentralizado suscrito entre la comisión negociadora del Ministerio de Educación (Minedu) y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) para el periodo 2025-2026, en aplicación de la Ley n.º 31188. Asimismo, según la normativa, establece que los titulares del pliego tendrán que aprobar, a través de una resolución, dividir los fondos dentro de los cinco días calendario posteriores a la entrada en vigencia del decreto supremo. Por último, se precisa que los recursos transferidos no podrán ser utilizados, bajo responsabilidad, para fines distintos a los establecidos en la norma, según comparte Andina.

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS REGLAS PARA LICENCIAS Y VACACIONES PARA DOCENTES ESTE 2026?

A través de la Resolución Viceministerial n.° 031-2026-MINEDU, se aprobó la norma técnica denominada “Disposiciones para el procedimiento de las licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la Ley nº 29944, Ley de Reforma Magisterial”, en la que fija disposiciones administrativas dirigidas exclusivamente a docentes nombrados y contratados que prestan servicios en colegios públicos a nivel nacional. De esta manera, para acceder a esta medida, el profesional deberá presentar una solicitud a la mesa de partes física o virtual de la institución, la UGEL o la DRE destinado a su jefe inmediato. Luego, tendrá que especificar el tipo de licencia requerida y adjuntar la documentación correspondiente, por lo que, el director deberá enviar el documento al área de recursos humanos en un plazo máximo de dos días.

Así, la entidad competente verificará el cumplimiento de los requisitos y plazos establecidos, y requerirá el informe escalafonario antes de brindar la respuesta que, según la resolución, debe darse en aproximadamente en cinco días hábiles desde que se recibe la solicitud. Sin embargo, si el profesor no se presenta sin tener una autorización, la inasistencia será tomada como injustificada, por lo que se aplicarán descuentos o acciones correctoras. Por otro lado, en cuanto a las vacaciones, la medida abarca para los docentes de la Carrera Pública Magisterial (CPM), quienes podrán solicitar sus días libres entre los meses de abril y noviembre, siempre que hayan cumplido más de un año laborando. En el caso de los directores que asuman horas de aula o dictado deberán hacer uso de sus vacaciones en los meses de enero y febrero, conforme comparte La República.