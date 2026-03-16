Por Redacción EC

Este lunes 16 de marzo inició oficialmente el Año Escolar 2026 en el Perú, donde más de 6.2 millones de estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria retornaron a las aulas. Por su parte, el Ministerio de Educación (Minedu) destinó cerca de 295 millones de soles para el mantenimiento preventivo de los colegios a nivel nacional, labores que se realizaron durante los meses de enero y febrero. Inclusive, se suscribió un convenio con el Ministerio del Interior (Mininter) que establece mecanismos de cooperación con el objetivo de garantizar entornos seguros a través de programas preventivos de la Policía y acciones de seguridad escolar. En ese contexto, el Gobierno dio luz verde a una transferencia de S/ 25.086.073 en el Presupuesto del Sector Público para otorgar un bono dirigido exclusivamente para los docentes y auxiliares de educación. Este beneficio económico permitirá favorecer al sector educativo, en reconocimiento a su labor en el desarrollo de la educación del país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.